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即市新聞

23/09/2022 16:45

《小傳日記》鹹檸七唔收貨要「０＋３」！不過魚缸升唔返？

　　《小傳日記》魚缸今日都係頹廢狀態，不過消息方面其實都唔錯，之前先放風話會搞「０＋
７」，仲係特首收埋係籠底，諗住之後先出嘅絕招，點知「叫到喉嚨沙」嘅商界都未肯收貨，話
要最少「０＋３」甚至「０＋０」先可以，結果今日特首開記招就宣布直接轉做「０＋３」。
　　原本今朝就有日本消息公布話，首相岸田文雄宣布由１０月１１日起開放海外旅客自由行，
恢復免簽證措施，目前實施嘅每日入境人數上限５萬人都取消埋。比起日本瞓身谷旅遊，維持負
利率政策同時又全面開放，香江而家先「０＋３」，仲未計口罩令等，都未算好有決心要谷旅遊

　　不過睇返今日魚缸反應都唔算大，只係得「鄉下旅遊股」反應大啲，譬如東瀛遊
（０６８８２）勁升多過３６巴仙，報１﹒０５銀，最多升超過五成；縱橫遊控股
（０８０６９）升多過１３巴仙，報０﹒１８７銀；專業旅運（０１２３５）升１０巴仙，報
０﹒２７５銀。不過其他通關概念股，以至成個魚缸都係無乜反應，除咗魚缸仲要跌２００幾點
企唔穩１８０００之餘，隻國泰（００２９３）都係升得１％左右，收報８﹒９２銀。
　　其實之前盧局長吹完風之後，過去呢幾日社會都有好多討論，其中都講到「０＋７」定「０
＋３」對於本地商界嚟講都唔算好大幫助，仲有聲音提到呢個只係吸引咗本地人出去旅遊，因為
返嚟之後只係需要居家檢疫，更加吸引「思鄉情切」嘅人返鄉下一趟再返嚟，但係對於已經唔使
戴口罩，又唔使打針嘅外國人嚟講真係唔算吸引。
　　所以今日魚缸反應唔大都可以理解，唯有希望會唔會過多一排就出現「０＋０」啦，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無涉。

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