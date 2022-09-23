【企業盈警】星凱控股料年度盈轉虧蝕９７００萬至１﹒０７億元

《經濟通通訊社２３日專訊》星凱控股（０１１６６）宣布，截至今年６月底止年度，錄得
虧損９７００萬至１﹒０７億元，去年同期錄得純利１﹒５６億元。
該集團指，盈轉虧主要由於集團投資物業之公平值淨收益減少於有關期間確認採礦權減值虧
損，而相應期間則錄得減值虧損撥回；及於有關期間錄得分佔合營企業虧損，而相應期間則為分
合營企業溢利。（ｈｙ）
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