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即市新聞

23/09/2022 10:55

【美國加息】ＤＷＳ：不惜以經濟放緩為代價，惟能否避免衰退成疑

　　《環富通基金頻道２３日專訊》一如市場普遍預期，聯儲局本周再次加息７５個基點。不過
ＤＷＳ美國經濟學家Ｃｈｒｉｓｔｉａｎ　Ｓｃｈｅｒｒｍａｎｎ指，真正的鷹派信息卻透過經
濟預測摘要傳達。央行官員對未來經濟發展的最新觀點認為，他們願意在今年餘下時間將利率提
高至４﹒４厘，並在２０２３年內將利率保持在略高於這一水平（４﹒６厘）。與聯儲局６月份
的預測相比，跳升幅度高出１００個基點。因此，未來的政策似乎比以前更加鷹派。
　　此外，放鬆緊縮立場短期內難以實現。聯儲局只有到２０２４年才會認為低利率是合理的，
這種更激進的立場是通脹居高不下的結果。聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）認為，要到
２０２５年才能實現物價穩定、通脹率約２％的目標。
　
＊儲局未對經濟完全失信心，認為過早放鬆代價更高＊
　
　　儘管發出鷹派信息，聯儲局並未對經濟完全失去信心。今明兩年的增長率從先前估計的
１﹒７％分別下調至０﹒２％和１﹒２％。目前預計，２０２３年和２０２４年的失業率為
４﹒４％，也比６月份預測的３﹒９％和４﹒１％更高。但官員們寧願經濟惡化，也要實現物價
穩定。根據具體的增長路徑，聯儲局的盤算並不意味著經濟衰退。但是，根據參與機構的預測，
１９名參與成員中至少有４名成員質疑這一判斷，認為經濟可能已在衰退。在新聞發布會上，聯
儲局主席鮑威爾重申其觀點，即儘管經濟增長有所放緩，但勞動力市場仍然「失衡」，因為職位
空缺仍高於勞動力供應。其言論呼應了他早前在Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ全球央行年會作出的
警告，即根據歷史教訓，過早放鬆貨幣政策比維持利率限制一段時間要付出更高的代價，而且很
可能要經歷一段「增長持續低於趨勢水平的時期」以及勞動力市場降溫，才能完成任務。
　　總體而言，本次會議再次表明聯儲局願意採取必要措施以控制通脹，即透過較長時期保持較
高利率以減緩需求－－即使以增長放緩和失業率上升為代價。央行行長目前的觀點仍然是，繼續
加息將導致經濟放緩但不是衰退。透過「苦口良藥」換取穩定物價是必要的，但也擔心此舉的副
作用會比聯儲局目前的預測更嚴重。（ｗａ）

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