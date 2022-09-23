【美國加息】景順：要避免衰退愈加困難，儲局未來言論將更強硬

《環富通基金頻道２３日專訊》景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭發表關於聯

邦公開市場委員會決策的的觀點。他認為鑑於聯儲局採取「有力而且迅速的」加息，美國要避免

經濟衰退愈來愈困難，未來聯儲局很大可能發表更加強硬的言論。



＊料通脹２０２５年底前不達標，藉進取措施保持預期穩定＊



聯邦公開市場委員會決定加息７５點子，發布了季度「點陣圖」，表明政策決定較預期更加

強硬。２０２２年底聯邦基金利率中位數為４﹒４％，高於６月份的３﹒４％。增長預計低於６

月份的預期水平，目前２０２２年第四季度的國內生產總值增長預計中位數僅為０﹒２％（相比

６月份為１﹒７％），而２０２３年第四季度為１﹒２％（相比６月份為１﹒７％）。通脹預計

高於６月份的預計，２０２２年第四季度的核心個人消費開支通脹預計中位數為４﹒５％（相比

６月份為４﹒３％），而２０２３年第四季度為３﹒１％（相比６月份為２﹒７％）。通脹預計

於２０２５年底前不會回到目標水平。聯儲局亦宣布將繼續推行量化緊縮計劃，此舉意味著資產

負債表的每月縮表規模大幅增加。

聯儲局主席鮑威爾認為聯儲局正在採取「有力而且迅速的措施來緩和需求」並且「長路漫漫

」。鮑威爾承認，較長期通脹仍維持與預期相符，但他希望通過進取的措施保持預期穩定。簡而

言之，目前聯儲局並無轉變立場。

倘若將本輪加息周期與追溯到１９８３年的數輪加息周期比較，便會發現聯儲局從未在這麼

短的時間內如此大幅加息。鑑於聯儲局採取「有力而且迅速的」加息，美國要避免經濟衰退愈來

愈困難，未來聯儲局很大可能發表更加強硬的言論。此外，很可能看到其他主要央行持續採取強

硬的立場，比如歐洲央行、英倫銀行及加拿大央行。



＊風險資產短期料表現遜色，美元很可能持續走強＊



短期內，風險資產很可能表現遜色，原因是市場進一步消化衰退風險增大的可能性。聯儲局

的未來政策將在很大程度上決定美國經濟下行的程度及持續時長，亦將影響股市將會多長時間後

開始消化經濟復甦的可能性。

鑑於點陣圖傾向強硬，短期內美元很大可能持續走強。退一步而言，現正目睹貨幣政策及市

場走向正常化，這應會帶來利好。然而，短期內干擾主要資產類別的因素正是加息的速度及幅度

。（ｗａ）

