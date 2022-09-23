【美國加息】大摩：儲局欲領先市場增衰退風險，收益率升帶來機會

《環富通基金頻道２３日專訊》摩根士丹利投資管理公司的全球固定收益團隊的投資組合經

理兼首席固定收益策略師Ｊｉｍ Ｃａｒｏｎ分享他對美聯儲加息及近期固定收益的觀點。

美聯儲加息７５個基點一如預期，令人驚訝的是年底政策利率將從之前的３﹒４％上升至

４﹒４％，升幅為１００個基點。另一個出乎意料的是美聯儲對其終端政策利率的預測從之前的

３﹒８％上調到４﹒５％至４﹒７５％。加息的路徑與１１月會議加息７５個基點、１２月加息

５０個基點、１月加息２５個基點相呼應。儘管收緊政策步伐咄咄逼人，但美聯儲預計勞動力市

場仍將保持強勁，失業率僅上升至４﹒４％，而通脹率則降至２％至２﹒５％的目標水準。雖然

「加息前置」可能在短期內解決通脹風險，但從長遠來看，它也增加了經濟衰退的風險，亦將對

資產估值產生壓力並對收緊金融狀況構成影響。



＊經濟放緩長債敞口或受益，可持更傳統核心固定收益＊



近期收益率上升，或為投資者提供透過核心固定收益和總回報策略來增加存續期的機會。債

券收益率已上升，逐步反映美聯儲或將加快加息步伐至４﹒２５厘。較早前的加息預期過低，因

此收益率上升是恰當的，市場對加息的預期終於反映現實。然而隨著利率上升，經濟在２０２３

年放緩的風險也隨之而來，長期債券敞口或會受益。

資產配置可採用槓鈴策略，一方面建議持有短期和浮動利率資產，以管理利率上升的風險，

另一方面，建議採用持有更傳統的、存續期更長的核心固定收益和總收益策略。（ｗａ）

