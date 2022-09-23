  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/09/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價貶１２２點，報６﹒９９２０近２７個月低

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９９２０，
較上個交易日跌１２２點子，為連續第六日下調，創２０２０年８月３日以來近２６個月新低，
上個交易日報６﹒９７９８。
　　在聯儲局周三（２１日）加息７５基點推動下，美元仍表現強勁，美匯指數盤中觸及
１１１﹒８１，紐約尾盤報１１１﹒２７。全球央行掀加息潮，聯儲局主席鮑威爾暗示，有可能
出現經濟衰退。
　　環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）發布人民幣月度報告和數據統計顯示，２０２２年８
月，人民幣在全球支付中佔比升至２﹒３１％，創下今年１月以來的新高，保持全球第五大最活
躍貨幣的位置。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒９９２０　　＋１２２﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９１１２　　＋１３６﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒９５７２　　＋７６０﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８９０８　　　＋１６﹒３０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　７﹒９２５７　　＋１８８﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６７１３　　＋２５７﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒１１７９　　＋１２８﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９５８４　　　＋２２﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒２０８７　　－５６６﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２２４４　　　＋７０﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４９４　　　　＋７﹒１０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒５６７３　－１２６４﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４９８９　　－２２６﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９９﹒４１００　　　＋７３﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning23/09/2022
溫鋼城料港股15000-18000上落　四招配置資產！
人氣文章財經熱話23/09/2022
【虛幣世界】英美齊加息市場仍消化，加密貨幣反彈
人氣文章財經熱話22/09/2022
【香港加息】匯豐等港銀上調最優惠利率0.125厘　四年來首次
人氣文章中國故事22/09/2022
《神州經脈》滬指兩連跌險守三千一　美鷹又加息人幣27個月低
人氣文章市場先機22/09/2022
未來哪些是最佳的交易品種！？
人氣文章財經熱話22/09/2022
美猛加息樓價看跌　地產股何去何從？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金