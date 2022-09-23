【聚焦人幣】人幣中間價貶１２２點，報６﹒９９２０近２７個月低

《經濟通通訊社２３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９９２０，
較上個交易日跌１２２點子，為連續第六日下調，創２０２０年８月３日以來近２６個月新低，
上個交易日報６﹒９７９８。
在聯儲局周三（２１日）加息７５基點推動下，美元仍表現強勁，美匯指數盤中觸及
１１１﹒８１，紐約尾盤報１１１﹒２７。全球央行掀加息潮，聯儲局主席鮑威爾暗示，有可能
出現經濟衰退。
環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）發布人民幣月度報告和數據統計顯示，２０２２年８
月，人民幣在全球支付中佔比升至２﹒３１％，創下今年１月以來的新高，保持全球第五大最活
躍貨幣的位置。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒９９２０ ＋１２２﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒９１１２ ＋１３６﹒００
１００日圓╱人民幣 ４﹒９５７２ ＋７６０﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８９０８ ＋１６﹒３０
１英鎊╱人民幣 ７﹒９２５７ ＋１８８﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６７１３ ＋２５７﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒１１７９ ＋１２８﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒９５８４ ＋２２﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒２０８７ －５６６﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒２２４４ ＋７０﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６４９４ ＋７﹒１０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒５６７３ －１２６４﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４９８９ －２２６﹒００
１人民幣╱韓元 １９９﹒４１００ ＋７３﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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