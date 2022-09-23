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23/09/2022 08:44

【國務會議】李克強：狠抓政策落實、推動經濟回穩向上

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》國務院總理李克強２１日主持召開國務院
常務會議，聽取國務院第九次大督查情況匯報，要求狠抓政策落實、推動經濟回穩向上；確定深
入推進「一件事一次辦」改革舉措，為企業和群眾增便利。
　
＊重點推進財稅金融支持基建、設備更新等措施落實＊
　
　　會議指出，近期國務院對部分地區開展第九次大督查。著力督導和檢查地方穩經濟、保民生
，推動解決了一批地方反映的實際困難；主要採取暗訪等方式，提高了督查實效、減輕基層負擔
。下一步要將問題清單轉地方和部門，舉一反三整改。各穩住經濟大盤督導和服務工作組要保持
「在線」狀態，與督查整改相銜接，繼續協調解決問題，重點推進財稅金融支持基礎設施重點項
目建設、設備更新改造等擴投資促消費政策措施的落實。各地要扛起穩經濟保民生責任，經濟體
量大的省份要挑大梁，共同努力鞏固經濟企穩基礎、促進回穩向上。
　
＊降低制度性交易成本，培育壯大市場主體＊
　
　　會議決定，聚焦企業和群眾實際需求，圍繞企業從開辦到註銷、個人從出生到身後的重要階
段，對涉及面廣、辦理量大、辦理頻率高、辦理時間相對集中的政務服務，建立清單，後台由政
府部門對關聯的單項事進行歸並，前台辦事由「多地多窗多次」轉變為「一地一窗一次」，讓企
業和群眾辦事少跑腿。對市場主體，實現企業開辦、企業准營、員工錄用、涉企不動產登記、企
業簡易註銷５項政務服務一次辦，降低制度性交易成本，培育壯大市場主體，這也有利於解放和
發展生產力，應對新一輪經濟下行壓力。對個人，實現新生兒出生、靈活就業、公民婚育、扶殘
助困、軍人退役、二手房轉移登記及水電氣聯動過戶、企業職工退休、公民身後８項政務服務一
次辦，更好滿足群眾期盼、為群眾提供便利。年底前各地要全部實現，兌現不到位的要予以通報
、限期整改。
　
＊通過行政復議法（修訂草案）＊
　
　　會議又指，行政復議是政府系統自我糾錯的監督制度，有利於防止和糾正違法或不當的行政
行為，是解決「民告官」行政爭議的救濟制度，有利於維護公民、法人等合法權益。會議通過《
中華人民共和國行政復議法（修訂草案）》。草案堅持復議為民，對擴大受案範圍、提高辦案質
量、加強行政復議對行政執法的監督等作出更明確規定，以提高行政復議公信力、打造成化解行
政爭議的主渠道。會議決定將草案提請全國人大常委會審議。

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