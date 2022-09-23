【中概焦點】中證監赴港協助審計，ＰＣＡＯＢ警告中國勿違反協議

《經濟通通訊社２３日專訊》美國公眾公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）官員已於上周抵

達香港，主席Ｅｒｉｃａ Ｗｉｌｌｉａｍｓ周四（２２日）重申，希望能對中概股有關文件進

行「徹底」檢查和調查，她警告，即便被拒檢查的只是一小部分，也是違反美國和中國上個月達

成的協議。此前，傳中國證監會和財政部的十餘位官員已經抵達香港，並加入了美國在香港對中

概股公司進行的審計檢查。

據《路透》引述知情人士報道稱，中國官員將協助ＰＣＡＯＢ派出檢查員，檢查工作已從周

一（１９日）開始，整個過程或將持續８－１０周。第一周將檢查會計師事務所的合規情況和內

部控制機制，第二周開始審閱選定公司的審計底稿。預計中證監官員在ＰＣＡＯＢ詢問和提取會

計師事務所職員證詞時會在場，但不清楚是否每一步驟中方官員都會在場。

另外，知情人士透露，南方航空（０１０５５）（滬：６０００２９）和萬國數據

（０９６９８）也是此次接受檢查的公司；兩家公司均未置評。

中國內地和香港此前是全球唯一不允許ＰＣＡＯＢ檢查在美上市公司審計底稿的地區，因中

方聲稱存在國家安全和洩密隱患。（ｊｔ）

