【大國博弈】美決定不限進口中國釹磁體，美媒：避免爆發新貿易戰

《經濟通通訊社２３日專訊》美國白宮表示，拜登總統已決定不限制進口釹磁體。據美國媒

體《政治新聞網》報道稱，由於進口的釹磁體主要來自中國，拜登的決定避免了美國與中國等經

濟體爆發新的貿易戰。

報道指出，拜登的決定是基於美國商務部為期２７０天的調查結果。該調查發現，美國對進

口強力磁體的依賴是對美國國家安全的威脅，並建議採取一系列措施來增加國內生產。美商務部

的建議包括：對磁體供應鏈的關鍵環節進行投資；與盟友和夥伴在供應鏈彈性方面開展合作；支

持在美國培養生產釹磁體的熟練勞動力等。

報道稱，去年，美國進口的燒結釹磁體中，７５％來自中國，９％來自日本，５％來自菲律

賓，４％來自德國。不過，美商務部在調查報告中沒有建議對磁體進口徵收關稅。報告估計，只

需４年時間，美國國內生產便可能滿足高達５１％的內需。

稀土磁體可用於計算機硬盤、智能手機和核磁共振機等商業領域，也可用於戰機和導彈制導

系統等軍用領域。美國保爾森研究所去年的一份報告稱，未來５－１０年，僅電動汽車和風力渦

輪機就需要大量高性能釹磁體供應。這意味著其他用途領域可能會面臨供應瓶頸和價格上漲。

（ｊｔ）

