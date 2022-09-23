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即市新聞

23/09/2022 10:59

《股林淘金－林家亨》零跑銷售近月升，超越造車新勢力

　　《股林淘金》繼蔚來、小鵬、理想之後，第四家造車新勢力即將登陸港交所。９月２０日零
跑科技股份有限公司（「零跑汽車」）（０９８６３）開始在香港招股，預期於９月２９日港交
所主板掛牌。
　　在眾多造車新勢力中，零跑汽車的發展較為獨特。該公司堅持全域自研的發展戰略，緊密圍
繞智能化和電子化的自主研發，在智能駕駛、智能動力、智能座艙這三個方面布局，實現了智能
電動汽車所有核心系統和電子部件的自主研發設計與生產製造，使公司可將最新的自研技術快速
應用至所有智能電動車型上，奠定了其在智能駕駛領域技術的競爭力。
　　零跑汽車是中國垂直整合度其中最高之一的造車新勢力，公司工廠具備從電動汽車核心零部
件到整合車體的完整產能，從而大幅簡化供應鏈，降低成本、實現供應鏈穩定和質量控制。通過
自主研發和生產的相輔相成，零跑汽車能夠以比其他同行更低的成本、更快的速度推出新車，體
現了規模化生產後的發展韌性。
　　目前零跑汽車推出的汽車組合包括有：Ｔ０３、Ｃ１１和Ｓ０１及Ｃ０１四款車型（後兩款
剛剛推出），在同價位區間駕駛性能、智能交互體驗以及車內空間等方面均具競爭優勢，獲得了
市場的良好反饋。２０２２年１－７月，公司累計交付量達６４０３８台，同期增長
２４４﹒８％。今年３月起，零跑汽車的月銷量基本維持在萬輛以上，且持續刷新銷量紀錄。８
月份零跑汽車交付量達到１２５２５台，同比增加１８０％，數量已經超越了蔚、小、理８月份
的銷售量，站穩造車新勢力第一陣營。
　　從行業來看，汽車電動化智能化趨勢不可逆轉，整體滲透率尚不斷大幅提升，新能源汽車行
業取代燃油汽車已成明確的政策及趨勢。零跑汽車通過全域自研，現正逐漸進佔造車新勢力的第
一梯隊陣營。如無意外，隨著其新車款落地，零跑汽車或將掀起新一輪電能車市場競爭，成為市
埸焦點之一，成為投資者眼下其中一隻值得憧憬，有機會與蔚小理爭一日之長短的當炒股，目前
公司正在招股之中，投資者不妨可多加注意。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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