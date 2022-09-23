《股林淘金－林家亨》零跑銷售近月升，超越造車新勢力

《股林淘金》繼蔚來、小鵬、理想之後，第四家造車新勢力即將登陸港交所。９月２０日零

跑科技股份有限公司（「零跑汽車」）（０９８６３）開始在香港招股，預期於９月２９日港交

所主板掛牌。

在眾多造車新勢力中，零跑汽車的發展較為獨特。該公司堅持全域自研的發展戰略，緊密圍

繞智能化和電子化的自主研發，在智能駕駛、智能動力、智能座艙這三個方面布局，實現了智能

電動汽車所有核心系統和電子部件的自主研發設計與生產製造，使公司可將最新的自研技術快速

應用至所有智能電動車型上，奠定了其在智能駕駛領域技術的競爭力。

零跑汽車是中國垂直整合度其中最高之一的造車新勢力，公司工廠具備從電動汽車核心零部

件到整合車體的完整產能，從而大幅簡化供應鏈，降低成本、實現供應鏈穩定和質量控制。通過

自主研發和生產的相輔相成，零跑汽車能夠以比其他同行更低的成本、更快的速度推出新車，體

現了規模化生產後的發展韌性。

目前零跑汽車推出的汽車組合包括有：Ｔ０３、Ｃ１１和Ｓ０１及Ｃ０１四款車型（後兩款

剛剛推出），在同價位區間駕駛性能、智能交互體驗以及車內空間等方面均具競爭優勢，獲得了

市場的良好反饋。２０２２年１－７月，公司累計交付量達６４０３８台，同期增長

２４４﹒８％。今年３月起，零跑汽車的月銷量基本維持在萬輛以上，且持續刷新銷量紀錄。８

月份零跑汽車交付量達到１２５２５台，同比增加１８０％，數量已經超越了蔚、小、理８月份

的銷售量，站穩造車新勢力第一陣營。

從行業來看，汽車電動化智能化趨勢不可逆轉，整體滲透率尚不斷大幅提升，新能源汽車行

業取代燃油汽車已成明確的政策及趨勢。零跑汽車通過全域自研，現正逐漸進佔造車新勢力的第

一梯隊陣營。如無意外，隨著其新車款落地，零跑汽車或將掀起新一輪電能車市場競爭，成為市

埸焦點之一，成為投資者眼下其中一隻值得憧憬，有機會與蔚小理爭一日之長短的當炒股，目前

公司正在招股之中，投資者不妨可多加注意。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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