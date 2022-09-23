《洞析樓市－魏東》２０３５年後進入「重度老齡化階段」意味甚麼

《洞析樓市》中國第七次人口普查數據顯示，中國６５歲及以上的人口佔比為１３﹒５％，

而根據國家統計局２０２１年年末的人口統計，全國６５歲及以上的人口佔比持續上升至

１４﹒２％。按照聯合國標准，６５歲以上人口佔總人口７％的地區即被視為老齡化社會。

近日，全國人大常委會也開展了「實施積極應對人口老齡化國家戰略、推動老齡事業高質量

發展」的專題調研，也指出：從「十四五」時期進入中度老齡化，到２０３５年前後進入重度老

齡化，再到２０５０年左右人口老齡化達峰。也就是說，未來始到二十年，中國人口結構的變化

以及與之相適應的社會經濟發展問題將更加的突出，但如果能抓住需求，有針對性的去積極應對

，也能為相關產業的發展帶來機遇。



中高端養老需求將迎來爆發式增長，養老地產的市場規模將進一步擴大。２０１９年，中國

每千人老年人養老床位數為３０﹒５張，遠低於發達國家５０張的水平。隨著養老需求的增長，

加之第一批中產階級退休在即，中高端養老需求持續增長。養老地產作為養老服務體系及養老產

業的重要組成部分，近年來得到快速發展並成為包括金融機構、運營（服務）機構、和房地產企

業所青睞的新藍海，養老地產的市場規模將進一步擴大。地產商與醫療健康資源合作將市場進一

步細分將成為未來中國養老地產開放的重要基礎。



人口老齡化將促進中國康養旅遊產業的發展。在中國老齡化不斷加重的背景下，「十四五」

規劃中關於健康養老產業的政策關於健康養老產業頂層政策方向也主要體現在「實施積極應對人

口老齡化國家戰略」。近年來，結合國內老齡化及醫療水平參差不齊的社會北京，衍生出了養老

及養生旅遊的概念，各類老年之家及療養小鎮也層出不窮。康養旅遊已經成為中國各省市縣風景

區的重要布局方向。國家旅遊局也通過打造中國康養旅遊示範基地，來逐步規範康養旅遊的發展

。根據戴德梁行《新型城鎮化４﹒０（２０１７－２０１８）：培育特色．成就小鎮》，國家住

建部於２０１６年及２０１７年分兩批次公布了共４０３個特色小鎮名單，在第二批名單中明確

提出康養為主導產業的小鎮有８個。盡管直接涉及康養產業的小鎮數量有限，但以旅遊為載體，

結合當地特色自然保健資源（如地熱），人文養生資源（如中醫藥），甚至智能製造，智慧醫療

元素的小鎮則普遍存在，這也將促進中國康復養生旅遊小鎮的蓬勃興起。



人口紅利的消失也在一定程度上使科技創新成為經濟發展的新動力。從２０１０年到

２０２０年，１５－５９歲的勞動人口數量佔比由２０１０年的７０﹒１４％下降到了目前的

６３﹒３５％，這意味著中國的勞動人口減少了近６７００萬人，人口紅利優勢已經難以為繼，

在未來中國的經濟發展中，勞動密集型產業將逐漸被技術密集型產業所替代，科技創新及高端製

造業將成為中國未來的重點發展方向。同時，過去十年，中國大力發展高等教育，每１０萬人中

具有大學文化程度的人口數量由８９３０人上升到１５４６７人，漲幅達７２﹒４％，從事研究

與試驗發展的人員數量從２０１０年的２５５﹒４萬人上升到２０１９年的４８０﹒０８萬人，

增長８８％。人口教育程度的提高為中國的經濟轉型提供了人才保障，也有助於緩解人口增長放

緩給經濟發展帶來的不利影響。未來隨著中國不斷發展的高端製造業和對科研創新的大力扶持，

科技創新將成為社會經濟發展的新動力。

《戴德梁行北中國區研究部主管 魏東》



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