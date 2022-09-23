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23/09/2022 14:55

【俄烏開戰】王毅：核設施安全問題不容試錯，當事方盡快恢復對話

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國國務委員兼外長王毅日前在紐約聯合國總部出席安理會烏
克蘭問題外長會，據《新華社》引述王毅在會上的講話稱，烏克蘭問題當務之急是當事方盡快恢
復對話，把合理關切納入談判中，把可行選項擺到桌面上；各方必須共同推動局勢緩和、保持克
制，避免加劇對抗的言行。王毅強調，核設施安全問題不容試錯，任何意外風險必須杜絕。
　　他同時認為，各方應共同確保全球能源市場穩定運行，支持古特雷斯秘書長推動解決俄烏糧
食外運問題，而不應濫施單邊制裁，更不能讓發展中國家「埋單」。
　
＊布林肯：不能讓普京逃避責任＊
　
　　美國國務卿布林肯在會議上強調，美國將繼續支持烏克蘭自衛，並稱「不能讓俄國總統普京
逃避責任。」俄羅斯外交部長拉夫羅夫則為俄烏衝突辯護，指控烏克蘭對俄國安全構成威脅，並
「公然踐踏」俄羅斯人和烏克蘭俄語族群的權利。他在會議廳發言完畢後隨即離場。
　　俄羅斯將於周五開始實施其計劃，通過在俄羅斯軍隊控制的四個地區舉行公投，以達到吞併
約１５％的烏克蘭領土的目的。西方國家稱此舉嚴重違反了國際法，令戰爭明顯升級。（ｗｌ）

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