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即市新聞

23/09/2022 09:05

【新冠肺炎】旅遊界：本港復常步伐滯後，通關應改由經濟官員主導

　　《經濟通通訊社２３日專訊》優質旅遊服務協會主席黃傑龍在電台節目表示，香港目前的最
大敵人是經濟危機，不是病毒危機，認為通關政策不應由醫務衞生局局長盧寵茂主導，應改由負
責經濟的官員主導，本港才有機會走出經濟危機。
　
＊復常工作比其他地區最少遲半年＊
　
　　黃傑龍指，香港的復常工作比其他地區或國家遲了半年至一年，現在仍處於考慮檢疫措施是
「０＋３」或「０＋７」方案，已太遲及太微觀。他說港人被困在香港，意識上只看到病毒是最
大敵人，看不到經濟的危機。他說世界銀行上周已公布，明年全球有機會進入滯脹，經濟萎縮，
現時經濟危機已超越病毒危機，除了入境檢疫措施外，社交距離措施亦應該要放寬。　
　
＊展覽業冀檢疫放寬至「０＋０」＊
　
　　香港展覽會議業協會常務副會長黎可怡表示，任何阻礙國際旅客來港的檢疫安排，都會令展
覽業難以恢復，業界期望入境檢疫安排放寬至「０＋０」方案，因為世界很多地方都有展覽中心
，其他地方已經復常，口岸完全開放，主辦機構寧願去無檢疫限制的地方舉辦，未必考慮香港。
　　黎可怡又指，新加坡去年舉辦了約２００個活動，今年已有６００至７００個活動，其中國
際性活動超過６０個，每個活動至少為新加坡帶來幾萬人次旅客，今年本港的國際性大型活動仍
然是零，有些原本紮根香港的展覽都移師新加坡，更有展覽會宣布明年會繼續在新加坡舉辦。她
表示，由於過去３年，香港幾乎沒有舉辦任何國際性展覽，不但人才流失嚴重，有服務商已經把
材料運到新加坡，就算香港復常，亦需時重整展覽業。（ｈｙ）
　

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