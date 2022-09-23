【新冠疫情】醫學會：若證實濫發免針紙，涉事醫生「釘牌」機會大

《經濟通通訊社２３日專訊》昨天再有三名涉嫌濫發俗稱「免針紙」（疫苗豁免證明書）的

醫生被捕，醫學會會長鄭志文回應指，經調查後事件若屬實，涉事醫生很大機會被「釘牌」。

鄭志文稱，全港共有約１﹒５萬名西醫，當中或會有違法行為，但相信濫發「免針紙」並非

風氣，也不會互相習染，如果醫務委員會接獲投訴，便會展開調查，一旦證明指控屬實，依據以

往案例，有關醫生很大機會被褫奪執業資格。（ｃｌ）

