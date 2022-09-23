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23/09/2022 16:39

【新冠肺炎】本港新增５３８７宗確診，再多１２名患者死亡

　　《經濟通通訊社２３日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增
５３８７宗新冠肺炎確診，其中５２３１宗是本地感染，１５６宗屬輸入個案。再多１２名患者
離世，死者包括９男３女，年齡介乎４５至９３歲，當中４人未完成接種３劑疫苗。
　
＊３９１間學校呈報５５２宗個案＊
　
　　學校方面，今日有３９１間學校呈報５５２宗個案，涉４７１名學生及８１名教職員，過去
７日有２６４間學校呈報２宗或以上個案。有１２間學校有１３個班級需要停面授課１星期。
　　院舍方面，有６間老人院舍爆疫，涉及８名院友，２５人被列為密切接觸者需要隔離。
　
＊４間普通科門診將恢復服務＊
　
　　醫管局表示，由明日起將恢復４間普通科門診的服務。８間指定診所及遙距服務將維持。醫
管局總行政經理（醫療職系）關慧敏指，醫管局正逐步恢復非新冠病人的非緊急手術及檢查，目
標可恢復八成醫療服務，並一直朝著有關方向進行，強調為一個過程，不能一晚之間就完成。當
局將保持一定機動性，硬件、人手、配置都會視乎情況而定。
　　至於懷疑ＢＡ﹒４或ＢＡ﹒５的個案繼續增加，初步數據顯示，感染Ｏｍｉｃｒｏｎ　
ＢＡ﹒４或ＢＡ﹒５佔整體個案８６﹒６％；其中感染ＢＡ﹒５佔整體個案７９﹒９％、感染
ＢＡ﹒４佔整體個案６﹒６％、感染ＢＡ﹒２﹒２佔２﹒６％、感染２﹒１２﹒１佔１０﹒９％

　　張竹君指，確診數字從高位回落，視乎趨勢已是受控，沒有規定確診個案下降至一個特定數
字才算受控。（ｃｌ）
　

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