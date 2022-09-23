《經濟通通訊社２３日專訊》為了遏制通脹，英倫銀行連續第２次加息半厘，３名官員敦促
應大幅加息０﹒７５厘。
在９人的貨幣政策委員會中，有５人支持加息半厘至２﹒２５厘，其中包括行長貝利，另外
有一名委員支持加息０﹒２５厘。
委員會表示，如果通脹壓力看起來更加持久，將作出強而有力的應對措施，並補充說，上行
風險可能來自更強的需求。
官員亦將通脹峰值的預測從超過１３％下調至低於１１％。（ｒｃ）
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23/09/2022 10:38
【外圍經濟】英倫銀行加息半厘，３名政策委員希望更大幅度加息
《經濟通通訊社２３日專訊》為了遏制通脹，英倫銀行連續第２次加息半厘，３名官員敦促
應大幅加息０﹒７５厘。
在９人的貨幣政策委員會中，有５人支持加息半厘至２﹒２５厘，其中包括行長貝利，另外
有一名委員支持加息０﹒２５厘。
委員會表示，如果通脹壓力看起來更加持久，將作出強而有力的應對措施，並補充說，上行
風險可能來自更強的需求。
官員亦將通脹峰值的預測從超過１３％下調至低於１１％。（ｒｃ）
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