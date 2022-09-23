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即市新聞

23/09/2022 19:50

《日入而息》政府放寬入境檢疫至０＋３，金管局降低樓按壓測要求

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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李家超稱機場入境檢疫改為「０＋３」，下周一起生效；李家超強調和國家防疫目標一致，檢疫
措施不走回頭路；李家超稱全力推進北部都會區及交椅洲人工島發展　　　　　　　　　　　　
金管局下調物業按揭貸款利率壓力測試至２厘，即時生效；放寬按揭壓測是考慮利率及按息走勢
，與逆周期措施無關　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國泰（００２９３）１０月起加密東京及大阪航班，今日內公布第三個日本復飛航點；下月加開
逾２００對航班，１１月恢復每日飛東京　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
七人欖球賽１１月初舉行，抵港人員實施嚴格氣泡管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港鐵（０００６６）接納政府就小蠔灣現有車廠用地換地要約，建造費３６０億元　　　　　　
中原ＣＣＬ按周跌０﹒８％，年底或試２０１７年低位　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指全日低收２１４點報１７９３３，科指低收８４點報３５８９
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　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬綜指收跌０﹒６６％近四個月低，全周挫１﹒２％
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　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　日圓初步阻力在１４２﹒５０　　　　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報０﹒９７５４╱５８，日圓最新報１４２﹒８３╱８４
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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超大現代（００６８２）全年虧損收窄至１７０６﹒５萬元人民幣，不派息　　　　　　　　　
ＪＢＢ（０１９０３）年度虧轉盈賺１２５２﹒７萬林吉特，不派息　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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傳萬物雲以每股４９﹒３５元定價，略低於中間價　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國泰（００２９３）１０月起加密東京及大阪航班，今日內公布第三個日本復飛航點；下月加開
逾２００對航班，１１月恢復每日飛東京　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
安山金控（０００３３）將改名為ＩＧＣ，並更改公司標誌及網址　　　　　　　　　　　　　
新地（０００１６）Ｗｅｔｌａｎｄ　Ｓｅａｓｏｎｓ　Ｂａｙ３期首輪沽清８０伙　　　　　
盈健醫療（０１４１９）獲勞工處「工傷僱員復康先導計劃」標書　　　　　　　　　　　　　
中國富強金融（００２９０）完成認購事項淨籌５６５０萬元　　　　　　　　　　　　　　　
小鵬汽車（０９８６８）稱寧德時代已不是最大電池供應商　　　　　　　　　　　　　　　　
中國生物製藥（０１１７７）受託人從市場進一步購買２７０萬股股份　　　　　　　　　　　
港鐵（０００６６）接納政府就小蠔灣現有車廠用地換地要約，建造費３６０億元　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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中國華融（０２７９９）梁強辭去執行董事及總裁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　恒大再延後支付「２０恒大０４」債息，議案獲通過　　　　　　　
　　祥生控股集團（０２５９９）接獲清盤呈請，已申請於下周一起復牌
　　華南城（０１６６８）委任李文雄為集團聯席主席　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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廣東證監局召開紓困座談會，籲上市公司吃透用好政策　　　　　　　　　　　　　　　　　　
保利發展聯合體３６億競得上海徐匯龍華街道地塊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中俄海軍在太平洋海域進行聯合巡航　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
江西發布氣象乾旱紅色預警，９５％區域特旱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
唐山燒烤店惡意傷人案一審宣判，陳繼志獲刑２４年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京住建委：試行存量房交易「連環單」業務並行辦理　　　　　　　　　　　　　　　　　　
習近平稱扎實推進鄉村振興，糧食生產有望再獲豐收　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行２３０億元逆回購利率持平，本周放水９２０億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海新版市容環境條例出台，允許設立「路邊攤」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李克強與日本經濟界代表對話，有序增加中日直航航班　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海市政府分別與中石化、中國寶武簽署戰略合作協議　　　　　　　　　　　　　　　　　　
公安部原副部長孫力軍判死緩囚終身，操縱股票罰百萬　　　　　　　　　　　　　　　　　　
發改委召開智能汽車發展座談會，研討自動駕駛等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東莞銀行否認國創集團擬購１５％，後者已入失信名單　　　　　　　　　　　　　　　　　　
華為余承東稱抓緊生產保障Ｍａｔｅ５０系列供應　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
河南表示年底前全省高速公路服務區充電樁１００％覆蓋　　　　　　　　　　　　　　　　　
銀保監表示８月末銀行金融機構不良貸款率跌至１﹒８％；已為中小企辦理延期還本付息金額超
４萬億元；國開行向瀋陽支付首筆「保交樓」專項借款；房地產金融化泡沫化勢頭得到實質性扭
轉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京第三批次商品住宅用地土拍啟動，１０宗地成交　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收跌１﹒１６％，富士康稱手機產綫重組影響不大
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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政務主任投考人數減辭職增　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超稱全力推進北部都會區及交椅洲人工島發展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
許正宇稱鼓勵內地機構來港發點心債，冀內地當局支持設立專項政策　　　　　　　　　　　　
醫管局表示大灣區交流計劃未來兩年有３００位護士來港　　　　　　　　　　　　　　　　　
財庫局表示目標在明年上半年推出雙幣股票市場莊家機制　　　　　　　　　　　　　　　　　
金管局下調物業按揭貸款利率壓力測試至２厘，即時生效　　　　　　　　　　　　　　　　　
港府下周五起招標出售葵涌住宅用地，１１月１１日截標　　　　　　　　　　　　　　　　　
李子建獲任命為教大校長，明年９月１日生效　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
教育局將於官校推一系列「心繫家國」聯校活動，培養國家觀念　　　　　　　　　　　　　　
金楓逾４億統一九龍城嘉林邊道舊樓業權　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通全日淨流出１﹒５億元，外資連續四日淨流出；滬股通額度全日用１６億元，外資淨流出
５億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
七人欖球賽１１月初舉行，抵港人員實施嚴格氣泡管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港多間銀行加Ｐ，富邦１２個月港元定存達３﹒７厘　　　　　　　　　　　　　　　　　　
元朗電纜橋途經內地後備電纜被挖爛延誤復電，政府促研究遷回香港　　　　　　　　　　　　
投資基金公會表示跨境理財通助人幣國際化，惟兩地監管制度需突破　　　　　　　　　　　　
羅兵咸永道表示上半年內銀淨利差、淨息差普遍呈收窄趨勢　　　　　　　　　　　　　　　　
香港開電視及香港國際財經台覆蓋本港約９９％人口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中原ＣＣＬ按周跌０﹒８％，年底或試２０１７年低位　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國泰世華香港因違反打擊洗錢遭金融管理專員罰款１１００萬元　　　　　　　　　　　　　　
小蠔灣車廠用地發展項目步入建造階段，將可提供約２萬公私營單位　　　　　　　　　　　　
按揭貸款申請人涉嫌詐騙放債人公司５７０萬元，下周二提堂　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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烏東「入俄公投」日內展開，歐盟制裁計劃受阻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
王毅稱核設施安全問題不容試錯，當事方盡快恢復對話　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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美國航母時隔５年駛入南韓，參加美韓軍演威懾平壤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
韓總統尹錫悅私下對拜登出言不遜，過程被拍下遭公開　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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全球多國央行「馬拉松式」加息，經濟衰退風險上升　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
土耳其央行意外降息，里拉跌至歷史新低　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本央行干預匯市，為１９９８年以來首次　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
獅城核心ＣＰＩ升破１４年新高，營商成本漲幅超香港　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國８月租金叫價升幅放緩，房地產市場出現降溫跡象　　　　　　　　　　　　　　　　　　
聯儲局隔夜逆回購操作使用量創新高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
英倫銀行前決策官員維爾表示激進減稅計劃將以淚水收場；英倫銀行加息半厘，３名政策委員希
望更大幅度加息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
英國政府凍結電費暫未收效，消費者信心跌至歷史低點　　　　　　　　　　　　　　　　　　
馬斯克有新理據放棄以４４０億美元收購推特　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐元跌至２０年新低，英鎊觸及３７年低點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
耶倫表示有辦法實現通脹降溫，但失業率不會大幅上升　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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美決定不限進口中國釹磁體，美媒表示避免爆發新貿易戰　　　　　　　　　　　　　　　　　
黃英賢稱中澳建立更穩定關係需時，首要解決貿易封鎖　　　　　　　　　　　　　　　　　　
王毅稱台灣問題很可能對中美關係造成顛覆性破壞影響　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《美鷹加息》　
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中大李兆波稱港銀今年或累計加息半厘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
渣打上調美元儲蓄存款利率至０﹒５厘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
花旗及創興銀行上調最優惠利率０﹒１２５厘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
羅兵咸永道料美加息不會對內銀利率趨勢有大影響　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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本港新增５３８７宗確診，再多１２名患者死亡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「０＋３」生效後，指定檢疫酒店將回復為一般酒店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全國昨新增確診７４８宗，較上日大增近兩成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
南韓下周一取消戶外口罩令，９７％國民帶有抗體　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
旅遊界表示本港復常步伐滯後，通關應改由經濟官員主導　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超稱機場入境檢疫改為「０＋３」，下周一起生效；李家超強調和國家防疫目標一致，檢疫
措施不走回頭路　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東瀛遊（０６８８２）料１０月下旬至農曆新年為遊日高峰　　　　　　　　　　　　　　　　
泰國擬１０月１日起取消所有遊客入境限制　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
田北辰爆「０＋７」細節：抵港後核檢兩小時有結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
重慶雲南兩地對集中隔離收費，最高每日３００元人幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　
何栢良稱嚴格落實疫苗通行證才有條件放寬「０＋０」　　　　　　　　　　　　　　　　　　
關日華稱幼童及青少年首兩針復必泰須相隔８星期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
盧寵茂稱疫情一直受控，第一針接種比率升至９４％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
台灣新冠本土病例回落至近４萬宗，口罩令冬季前維持　　　　　　　　　　　　　　　　　　
醫學會表示若證實濫發免針紙，涉事醫生「釘牌」機會大　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｔｒｉｐ﹒ｃｏｍ表示「０＋３」公布後，瀏覽人次飆升　　　　　　　　　　　　　　　　　
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