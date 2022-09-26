《牛熊志選－陳其志》資金看好阿里（０９９８８）

《牛熊志選》美聯儲承諾明年將繼續加息以控通脹，受市場料進取加息拖累，美股上周四

（２２日）繼續下跌，連跌３日。港股上周五（２３日）繼續跟隨外圍低開，恒指低開９２點，

早上曾反彈重上１８１００點水平，但未幾再跌，並且跌幅擴大至１７９００點水平，繼上周四

再創超過十年新低。恒指牛熊證資金流情況，截至周四過去５個交易日，恒指牛證合共錄得約

３﹒１６億港元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，恒指熊證則累計約２﹒４４億港元資金淨流

出，顯示有淡倉資金套現。街貨分布方面，截至周四，恒指牛證街貨主要在收回價１７７００點

至１７９９９點之間，累計相當約３４４０張期指合約；熊證街貨主要在收回價１８８００點至

１９０９９點之間累計了相當約８５６張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅個別發展，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅上升０﹒５個波幅點至２５﹒５％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

０﹒８個波幅點至２８﹒４％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅維持於２６﹒６％的水平；港交所（００３８８）的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至

２８﹒４％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升０﹒７個波幅點至３６﹒６％；中石油

（００８５７）的引伸波幅下降０﹒３個波幅點至２８﹒１％；中海油（００８８３）的引伸波

幅下降０﹒５個波幅點至３０﹒７％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒３個波幅點至

２１﹒１％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降０﹒７個波幅點至２５﹒９％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升０﹒９個波幅點至２１﹒２％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升２﹒３個波幅點至４０﹒４％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒２個波幅點至

２４﹒４％。

輪證看好資金流方面，截至周四前一周，阿里的相關認購證及牛證合共錄得約４３４６﹒０

萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的阿里認購證為

行使價約９０元至１００元附近的中期價外條款，實際槓桿約６﹒３倍至７﹒０倍；另外，騰訊

相關認購證及牛證期內錄得約３７４０﹒０萬元資金淨流入部署，資金留意行使價３３３元至

３４８元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約７﹒６倍至９﹒６倍。

至於看淡資金流方面，期內平保的相關認沽證及熊證合共錄得約３５９﹒０萬元資金淨流入

部署。平保認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約３７元至４６元附近的中期價外條款，實

際槓桿約４﹒７倍至５﹒２倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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