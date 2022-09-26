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即市新聞

26/09/2022 09:45

《一周攻略－周進略》加息退市縮表，全球追求保本

　　《一周攻略》上周說過，逆水行舟，少做少錯。事態發展，證實如此。
　
＊增長股固然受壓，防守股一樣難捱＊
　
　　事實上，若要勉強選股，在一般人眼中，所謂防守性，不外乎是公用或房託，以至部分所謂
高息股，然而，大家細心一看，這些板塊不但不是絕對保險（保本），甚至是活在今次危機的焦
點中。
　　大家可能以為太誇張，因為傳統上，只有增長股，或者之前估值狂升的，才有較大概率暴跌
，當日的不便宜有當日的理由，例如資金推動，例如便宜的資金成本，主要來自於量寬和低息年
代，但假如這個是今次的危機所在，由量寬低息，到疫情後通脹預期形成，到如今央行紛紛出招
，加息有之，退市縮表有之，即使更平實可靠的，現金流穩定的，例如上述的防守股，始終面對
貼現率上升，而在現金流折現的計價模式下，資產價格向下更無所遁形，沒有什麼主題吸引想像
空間，一切計死數，計得到計不到，一目了然。
　
＊從水漲船高，到風流過後＊
　
　　的確，投資者可能對於個別增長股，可說又愛又恨，在順風順水的日子，可以身家暴漲，自
然有心理準備，萬一看錯市，身家大縮水，正所謂食得鹹魚抵得渴，但那一眾防守股不是這樣的
，在人家大漲之時，固然斯人獨憔悴，到了後來人人皆跌之時，卻又避不開一樣要跌價，有些亦
跌得不少的命運。
　　如此說來，不是要掃興，只是要說明一個簡單事實，就是假如真的是大跌市，甚至不只是港
股，甚至不只是全球股市，而是橫跨所有資產類別，所有地域，全球一起承受的，１０多年來受
惠於量寬低息而水漲船高，有多次風流，則大家明白後果了，即使打折收貨，也絕不輕鬆。如今
看來，正是這樣的一個新常態，說是一個時代的終結，另一個時代的開始，絕不為過。
　
＊港美股市月線圖，中長線形態不妙＊
　
　　正因如此，大家不要以為有持貨能力，便可以自恃而不作風險管理，跌市由之前高位起計，
股市來說，隨時有三至五成不等的幅度。尤其可以考慮，不是一時三刻，不是分鐘圖或日線圖，
甚至不是周線圖，而是看月線圖，如今不少股市，包股港美，都是呈現看起來很差勁的形態，大
家要小心，隨時經歷一年半載，甚至三數載，才可以回復原狀，可以不虧錢，但仍未賺錢，而過
程中心理壓力，以至勉強炒出炒入的，恐怕輸得太多。《經濟通通訊社特約分析師　周進略》
（本欄逢周一刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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