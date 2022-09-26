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即市新聞

26/09/2022 10:11

《套期保值－蕭猷華》股市過分悲觀，恒指離底不遠

　　《套期保值》美元一枝獨秀，美元強，美匯指數升至１１３，環球股市沒運行，商品期貨急
跌，金價跌至１６５０美元，紐約期油跌穿每桶８０美元，美國天然氣期貨同樣跌破７美元，其
他工業金屬、農產品亦從高位顯著回落，商品期貨價格指數ＣＲＢ　Ｉｎｄｅｘ從６月的歷史高
位３５０點，輾轉已回落至上周五（２３日）的２８８點，由高位回落１７％，不過相比今年年
初仍有１６％的升幅。
　
　　原材料價格從高位大幅回落，有助紓緩美國通脹壓力，而事實上，美國消費物價指數ＣＰＩ
已經連續下跌兩個月，由６月的高峰９﹒１％、降至７月的８﹒５％、和８月的８﹒３％，展望
９月美國通脹再回落的機會相當高。與此同時，美聯儲主席鮑威爾強調，加息步伐主要看數據的
發展，若下月通脹數據再度回落，那麼聯儲局１１月加息就有機會放慢吧，美股或會迎來反彈。
　
　　近期美股大跌元兇是，第一，市場預期１１月美聯儲再加息７５點子的機會高達７０％；第
二，投資者擔心美國經濟硬著陸。不過，美國上周五公布９月綜合採購經理指數，由８月的
４４﹒６回升至９月的４９﹒３，雖然仍低於５０，但好過預期的４６﹒１；此外，美國最新的
失業救濟人數和消費信心數據，均顯示經濟仍有增長，近期股市已經超跌，過分反映悲觀情緒。
　
　　總括而言，最近幾個月的原材料價格持續回落，有望降低通脹。另一方面，市場原本預期
１１月再加息７５點子，有機會轉風向，筆者預期下月公布的通脹數據會繼續回落，恒指離底不
遠，支持位在１７５００點。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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