《星級輪證－鍾宛婷》滙控海油急挫，資金搏反彈

《星級輪證》投資者對美國聯儲局持續進取加息，將引發經濟衰退的憂慮升溫，上周五

（２３日）美股急挫，港股今早（２６日）跌近兩百點後喘穩，在科技股及賭股顯著造好的帶領

下，恒指拗腰向上，一度倒升逾１００點，暫於萬八點附近爭持。英國政府上周宣布半世紀以來

最大規模減稅方案，希望以此來提振英國經濟，英磅重挫，滙控（００００５）受拖累急插逾

７％，跌落至４２元附近。根據星展輪證早市即市資金流，投資者低位積極部署好倉，如果有意

趁低吸納的中線投資者，可留意較長年期滙豐ＣＡＬＬ ２４０４６；而有意短線搏反彈的投資

者，則可留意短身高槓桿滙豐ＣＡＬＬ １７３８９：



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滙豐購２４０４６：行使價５７﹒６元，到期日２０２３年０３月，有效槓桿約１０﹒５倍

滙豐購１７３８９：行使價４８﹒６５元，到期日２０２２年１０月，有效槓桿約１８﹒６倍

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「三桶油」跟隨油價向下，中海油（００８８３）跌穿＄１０，中石油（００８５７）挫逾

４％失守一個月低位，兼且補回８月尾遺留的上升裂口，相比之下，與油價敏感度較低的中石化

（００３８６）跌幅約２％相對較少，即市資金撈中海油好倉為主，如果投資者看好油股有機會

反彈，可留意以下油股相關的認購證：



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海油購２５４７６：行使價１０﹒９２２元，到期日２０２３年０２月，有效槓桿約６﹒２倍

中油購２３０７２：行使價３﹒９６元，到期日２０２３年０１月，有效槓桿約９﹒９倍

中化購１９０５１：行使價４﹒３１元，到期日２０２３年０１月，有效槓桿約１０﹒７倍

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《星展銀行香港分行財資市場部上市產品策略師 鍾宛婷》



＊筆者持有滙豐



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



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