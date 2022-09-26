《台股攻略－黃振宇》台股連跌４日，失守萬四點關口

《台股攻略》美股重挫，台股今日（２６日）走勢疲弱，電子及金融股下挫，航運股受壓，

電信股則逆市上揚，加權指數收１３７７８點，大跌３４０點，失守萬四點關口，成交金額為

２１７８﹒１３億元（新台幣．下同），三大法人合計淨賣出８７﹒５６億元。

電子股方面，台積電收４４６﹒５元，跌近２％，再創２個多月新低，市值減少２２０４億

元，降至１１﹒５７兆元；聯電收３６﹒８５元，跌３﹒８％；鴻海收１０４元，跌２﹒４％；

大立光、信驊、鴻海及聯發科等權值股同步下挫，均跌２％至５％。金融股的三商壽跌３﹒６％

，統一證、王道銀行、台新金、群益證、旺旺保、新產、國票金、上海商銀及新光金均跌逾２％

。受到國際運價下跌６成的消息拖累，航運股表現弱勢，貨運三雄的萬海跌７﹒３％，長榮跌

７﹒９％，陽明跌８﹒６％。其他航運股的志信及台驊投控跌停，四維航、中航、裕民、新興、

中櫃、榮運及宅配通均跌６％至８％。電信股中華電為響應２０５０年淨零碳排目標，其董事長

謝繼茂在周六表示，規劃綠能政策在２０３０年之前的相關ＥＳＧ投資，將達２３３億元，其股

價與遠傳均升超過１％，台灣大則無起跌。

隨著歐元區綜合ＰＭＩ及美國９月綜合ＰＭＩ初值公布的數據仍低於５０，令市場憂慮經濟

衰退升溫，而美聯儲局將維持進取加息政策，令兌美元？價大幅貶值，預料台股將持續震盪，建

議投資操作保持審慎。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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