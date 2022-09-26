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26/09/2022 17:36

《台股攻略－黃振宇》台股連跌４日，失守萬四點關口

　　《台股攻略》美股重挫，台股今日（２６日）走勢疲弱，電子及金融股下挫，航運股受壓，
電信股則逆市上揚，加權指數收１３７７８點，大跌３４０點，失守萬四點關口，成交金額為
２１７８﹒１３億元（新台幣．下同），三大法人合計淨賣出８７﹒５６億元。
　　電子股方面，台積電收４４６﹒５元，跌近２％，再創２個多月新低，市值減少２２０４億
元，降至１１﹒５７兆元；聯電收３６﹒８５元，跌３﹒８％；鴻海收１０４元，跌２﹒４％；
大立光、信驊、鴻海及聯發科等權值股同步下挫，均跌２％至５％。金融股的三商壽跌３﹒６％
，統一證、王道銀行、台新金、群益證、旺旺保、新產、國票金、上海商銀及新光金均跌逾２％
。受到國際運價下跌６成的消息拖累，航運股表現弱勢，貨運三雄的萬海跌７﹒３％，長榮跌
７﹒９％，陽明跌８﹒６％。其他航運股的志信及台驊投控跌停，四維航、中航、裕民、新興、
中櫃、榮運及宅配通均跌６％至８％。電信股中華電為響應２０５０年淨零碳排目標，其董事長
謝繼茂在周六表示，規劃綠能政策在２０３０年之前的相關ＥＳＧ投資，將達２３３億元，其股
價與遠傳均升超過１％，台灣大則無起跌。
　　隨著歐元區綜合ＰＭＩ及美國９月綜合ＰＭＩ初值公布的數據仍低於５０，令市場憂慮經濟
衰退升溫，而美聯儲局將維持進取加息政策，令兌美元？價大幅貶值，預料台股將持續震盪，建
議投資操作保持審慎。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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