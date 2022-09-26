《炒股戰記－施富》中遠海能股價走勢強，攜程炒通關仲有得上？

《炒股戰記》今次富仔再加兩隻股票，一隻係航運股中遠海能（０１１３８），另一隻係通

關概念股之一嘅攜程（０９９６１），希望可以喺依家咁弱嘅市況搵番啲啦！

講今日加入嘅股票之前，有三隻富仔之前買嘅股票要離場！鄭煤機（００５６４）同耐世特

（０１３１６）喺同一日買入，但兩隻股之後走勢不似預期，尤其耐世特失守１００天線，跌穿

之前定嘅止蝕位，最後決定將呢兩隻股票全數沽出以減少損失。另外，國泰（００２９３）因應

入境檢疫措施逐步放寬，股價順勢而飛，上星期四（２２日）已經到咗第一個目標位９銀水平，

富仔喺９﹒２銀沽出３０００股，最後１０００股就睇１２銀。



＊中遠海能處整固階段＊



早排波羅的海乾貨指數（ＢＤＩ）曾創半月新高，航運股齊齊興奮。中遠海能喺９月２１日

大升超過１０％。不過，攞同系嘅中遠海控（０１９１９），甚至藍籌股東方海外

（００３１６）比較，中遠海能今年到依家已經升超過５０％，走勢一個月比一個月強。

富仔覺得，中遠海能升得咁厲害，主要受惠於能源危機（真正有危自大機）。中遠海能從事

原油、液化天然氣及化學品運輸，亦係少數有運送天然氣嘅船。俄烏戰爭持續，俄羅斯仍然未開

番運往歐洲嘅主要天然氣管道「北溪一號」，歐洲面臨嚴峻嘅能源危機。仲有，好快又到冬天，

歐洲對能源嘅需求殷切，種種因素加埋，都令中遠海能有唔錯優勢。

雖然中遠海能今年上半年嘅純利按年下跌６９﹒５％到１﹒７８億人民幣，但隨住歐洲能源

危機醞釀當中，即使航運價格相信因為疫情回穩而有所下降，市場預期中遠海能出年盈利能夠番

倍。

事實上，股價由２月開始反覆向上，呈一頂高過一頂形態。上星期四（２２日）升到

８﹒６５銀後回落，但日線圖上嘅主要移動平均線仍然向上，股價年內喺２０天線嘅支持力度都

強，富仔覺得股價處於整固階段，今日進一步回落到２０天線附近，係個唔錯嘅買入時機。富仔

喺７銀買咗１００００股，上望目標８﹒６銀，收市跌穿６銀就止蝕。



＊攜程目標２４０銀＊



至於攜程（０９９６１）就係炒通關。香港政府今日開始，放寬海外或台灣經機場抵港人士

檢疫安排，由「３＋４」改為「０＋３」，即取消酒店檢疫，改為家居或酒店３日醫學監測。

攜程旗下Ｔｒｉｐ﹒ｃｏｍ公布，過去兩日（９月２４及２５日），Ｔｒｉｐ﹒ｃｏｍ（香

港）出境航班訂單量比上星期同期增長近４００％。至於入境趨勢，入境航班訂單量比上星期同

期增長１５５％。可想而知，「０＋３」嘅安排吸引唔少港人外遊，對攜程嚟講係一件好事。

攜程話，海外遊客或者需要更多時間消化「０＋３」，雖然入境遊數據未如出境遊喺周末期

間有咁大增幅，但仍然相信入境遊會喺今年第四季度錄得大幅增長。更何況，如果「０＋３」措

施實施後，疫情無再出現大幅度反彈，相信港府會再應業界人士要求，放寬到「０＋０」，有利

攜程喺航班預訂嘅業務。

喺日線圖，攜程股價自今年初開始橫行。依家市場仲炒緊「０＋３」嘅消息，而近日攜程嘅

成交額唔錯，有望突破橫行區。富仔喺２１０銀買咗５００股，目標睇２４０銀，收市跌穿

１９０銀止蝕。





沽出之股份及盈虧



股份 股數 平均買入價（元） 平均賣價（元） 盈虧（元）

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鄭煤機 ２０００股 １０﹒２０ ９﹒２４ －１９２０

（００５６４）

耐世特 ６０００股 ６﹒３０ ５﹒００ －７８００

（０１３１６）

國泰 ３０００股 ８﹒２５ ９﹒２０ ２８５０

（００２９３）

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套現：７６０８０元





模擬投資組合（原有持股）



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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電盈 ３０００股 ４﹒０３ ３﹒７３ １１１９０

（００００８）

領展 １０００股 ６２﹒５０ ５９﹒１５ ５９１５０

（００８２３）

康方生物 １０００股 １６﹒５０ ２１﹒００ ２１０００

（０９９２６）

國泰 １０００股 ８﹒２５ ８﹒７２ ８７２０

（００２９３）

潤啤 ２０００股 ５２﹒００ ５３﹒８０ １０７６００

（００２９１）

中遠海能 １００００股 ７﹒００ ７﹒０７ ７０７００

（０１１３８）

攜程 ５００股 ２１０﹒００ ２１７﹒８０ １０８９００

（０９９６１）

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股票市值 ： ３８７２６０元

剩餘現金 ： ５５３６２０元

組合淨值 ： ９４０８８０元



＊ 數據截至９月２６日收市

