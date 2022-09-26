《談國論企－黎偉成》「台獨」活動愈猖獗會消減和統可能

《談國論企》中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，於２０２２年９月２１日

傳達的要「聚焦備戰打仗」和要「全面改革強軍」重要指示，緊接著中國國務委員兼外長王毅在

２３日在中國常駐聯合國代表團駐地會見美國國務卿布林肯時，強調「「台獨」活動越猖獗，和

平解決的可能性就越消減」，對美方是為十分嚴重的警告：中國堅持「和平統一、一國兩制」的

基本方針，如「台獨」活動更熾，會作「武統」，是為備戰打仗也。



＊王毅正告台灣問題是中國內政美方無權干預＊



在２０２２年以來，中美兩國的領導人多番的視頻或面對面會晤，談的核心問題是中國台灣

，特別是習近平在３月１８日應約作視頻通話嚴正直接警告拜登「台灣問題如果處理不好，將會

對兩國關係造成顛覆性影響」，於７月２８日再應約通電話時毫不客氣地直接美方「玩火必自焚

」等，美方再愚蠢也知到從言到行支持「台獨」會出現什麼後果。唯是王毅這次在紐約會見布林

肯，還是要從起點的「提醒」美方：（１）台灣問題是中國內政，以甚麼方式解決，美方無權干

預，而（２）中方解決台灣問題的立場是一貫的、明確的，將繼續堅持「和平統一、一國兩制」

的基本方針。

重要的是，王毅一而再重點警告（３）「和平解決與「台獨」分裂水火不容」，而「「台獨

」活動愈猖獗，和平解決的可能性就愈消減」，並誠摯地再一次告訴布林肯「要真正維護台海和

平」，就必須明確反對和制止任何「台獨」行徑。

要指出，中國從來就十分明確地表明對中國台灣問題的方針、原則和精神，到２０２２年更

就美方由暗到明的玩弄「台獨」問題多番提出警告，而王毅此番警告布林肯的內容更為直接、具

體，最重要者當然是（一）「台灣問題是中國內政，以甚麼方式解決，美方無權干預」，此語即

使未有重申「主權」二字，但王毅所言之「內政」，是為擁「主權」之是謂也，更警告布林肯「

無權干預」中國台灣問題，和提醒「美方應原原本本回歸中美三個聯合公報和一個中國原則，乾

乾淨淨重申一個中國政策，清清楚楚表明反對各種「台獨」分裂活動」。美國人聽得到嗎？美國

人從來向他國搞分裂，做壞事又講正義，是大話精，又是惡霸，信他才怪。

由是（二）王毅得重申：「中國將繼續堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針」，很有必

要。看來是怕美國人「善忘」，故特別提醒布林肯中國在「和平解決與「台獨」分裂水火不容」

的政策。

問題在於（Ｉ）美國現屆政府即使多次表明不支持「台獨」（？）但拜登這個美國總統，似

懵非懵的居然（ｉ）讓美國眾議院議長洛佩西鼠竄中國台灣，為美歐議會政棍政客竄台開路，「

官式」的支持「台獨」；和（ｉｉ）頻頻售武特別是更具攻擊性的武裝予中國台灣，甚至會在軍

事上「保護」，又是甚麼樣的意思？是挺「台獨」，是一直在口講「四不一無意」的假話，至今

仍是不斷打倒拜登自己的騙不了人、騙己的惡思劣行！



＊聚焦備戰打仗就是警告美方不胡思妄舉＊



既然（ＩＩ）美國人要玩弄「台獨」壞把戲，王毅也就警告美方「「台獨」活動愈猖獗，和

平解決的可能性就愈消減」，明明確確指出中國不會再容忍愈來愈猖獗的「台獨」活動，「和平

統一」的解決方法的可能性也「就愈消減」，可解讀：不能和平統一，就很有可能「武統，乃很

自然之事。此因「台灣問題是中國核心利益中的核心，在中國人心中的分量重如泰山」，「維護

國家主權和領土完整是我們的使命所在，從不含糊」。

習近平於２０２２年９月２１日在國防和軍隊改革研討會舉行之際，傳達的重要指示，最惹

人注目的當然是重點提到的要「聚焦備戰打仗」，和要「全面改革強軍」，我之解讀為：所語正

直是美國人從言到行明目張膽的步步進逼和侵犯中國台灣的主權，肯定是十分嚴重的警告。人民

軍隊最近多年的高質科技化、信息化的硬件和軟件建設，強有力的防衛和攻堅能力，統一台灣和

痛擊挺「台獨」外部勢力。

人不犯我，我不犯人。人若犯我，我必犯人！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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