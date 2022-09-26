《中概異動》小鵬高開近４％，董事長２９８８萬美元增持存託股

《經濟通通訊社２６日專訊》小鵬汽車（０９８６８）現價升３﹒７９％，報５３﹒４５元

，該股成交約２６萬股，涉資１３５３萬元；蔚來（０９８６６）跌０﹒４３％，報１３９﹒９

元；理想汽車（０２０１５）升１﹒１６％，報９６﹒３元；吉利汽車（００１７５）跌

１﹒４８％，報１１﹒９６元。

小鵬汽車公布，控股股東Ｓｉｍｐｌｉｃｉｔｙ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ通知，

在上周五（２３日）已於公開市場購買共２２０萬股美國存託股，每股均價１３﹒５８美元，涉

約２９８７﹒６萬美元。

該集團指，Ｓｉｍｐｌｉｃｉｔｙ Ｈｏｌｄｉｎｇ由聯合創始人、執行董事、董事長、首

席執行官兼控股股東何小鵬全資擁有。緊接收購事項後，Ｓｉｍｐｌｉｃｉｔｙ

Ｈｏｌｄｉｎｇ持有約３﹒２７７億股Ｂ類普通股及２２０萬股美國存託股，而何小鵬連同透過

Ｒｅｓｐｅｃｔ Ｈｏｌｄｉｎｇ所持２１００萬股Ｂ類普通股，合共持有約２０﹒５％股權，

董事會認為收購事項顯示何小鵬對其前景及增長潛力充滿信心，以及對其長期承諾。

現時，恒生指數報１７７８１，跌１５１點或跌０﹒８４％，主板成交１７﹒９８億元。國

企指數報６０７４，跌３９點或跌０﹒６５％。恒生科技指數報３５５６，跌３２點或跌

０﹒９１％。

即月期指新報１７７４８，跌１５１點，低水３４點。即月國指期貨報６０７０，跌４４點

，低水４點。即月科指期貨新報３５５４，跌３１點，低水３點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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小鵬汽車（０９８６８） ５３﹒４５元 升３﹒７９％

蔚來（０９８６６） １３９﹒９元 跌０﹒４３％

理想汽車（０２０１５） ９６﹒３元 升１﹒１６％

吉利汽車（００１７５） １１﹒９６元 跌１﹒４８％

東風集團股份（００４８９） ４﹒６２元 跌０﹒８６％

比亞迪（０１２１１） ２０８﹒２元 跌１﹒１４％

廣汽集團（０２２３８） ５﹒９５元 跌１％

長汽（０２３３３） ９﹒６７元 跌１﹒４３％

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（ｅｒ）

