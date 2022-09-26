《中概異動》小鵬高開近４％，董事長２９８８萬美元增持存託股

《經濟通通訊社２６日專訊》小鵬汽車（０９８６８）現價升３﹒７９％，報５３﹒４５元
，該股成交約２６萬股，涉資１３５３萬元；蔚來（０９８６６）跌０﹒４３％，報１３９﹒９
元；理想汽車（０２０１５）升１﹒１６％，報９６﹒３元；吉利汽車（００１７５）跌
１﹒４８％，報１１﹒９６元。
小鵬汽車公布，控股股東Ｓｉｍｐｌｉｃｉｔｙ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ通知，
在上周五（２３日）已於公開市場購買共２２０萬股美國存託股，每股均價１３﹒５８美元，涉
約２９８７﹒６萬美元。
該集團指，Ｓｉｍｐｌｉｃｉｔｙ Ｈｏｌｄｉｎｇ由聯合創始人、執行董事、董事長、首
席執行官兼控股股東何小鵬全資擁有。緊接收購事項後，Ｓｉｍｐｌｉｃｉｔｙ
Ｈｏｌｄｉｎｇ持有約３﹒２７７億股Ｂ類普通股及２２０萬股美國存託股，而何小鵬連同透過
Ｒｅｓｐｅｃｔ Ｈｏｌｄｉｎｇ所持２１００萬股Ｂ類普通股，合共持有約２０﹒５％股權，
董事會認為收購事項顯示何小鵬對其前景及增長潛力充滿信心，以及對其長期承諾。
現時，恒生指數報１７７８１，跌１５１點或跌０﹒８４％，主板成交１７﹒９８億元。國
企指數報６０７４，跌３９點或跌０﹒６５％。恒生科技指數報３５５６，跌３２點或跌
０﹒９１％。
即月期指新報１７７４８，跌１５１點，低水３４點。即月國指期貨報６０７０，跌４４點
，低水４點。即月科指期貨新報３５５４，跌３１點，低水３點。
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
小鵬汽車（０９８６８） ５３﹒４５元 升３﹒７９％
蔚來（０９８６６） １３９﹒９元 跌０﹒４３％
理想汽車（０２０１５） ９６﹒３元 升１﹒１６％
吉利汽車（００１７５） １１﹒９６元 跌１﹒４８％
東風集團股份（００４８９） ４﹒６２元 跌０﹒８６％
比亞迪（０１２１１） ２０８﹒２元 跌１﹒１４％
廣汽集團（０２２３８） ５﹒９５元 跌１％
長汽（０２３３３） ９﹒６７元 跌１﹒４３％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｒ）
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看