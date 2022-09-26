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26/09/2022 09:24

《中概異動》小鵬高開近４％，董事長２９８８萬美元增持存託股

　　《經濟通通訊社２６日專訊》小鵬汽車（０９８６８）現價升３﹒７９％，報５３﹒４５元
，該股成交約２６萬股，涉資１３５３萬元；蔚來（０９８６６）跌０﹒４３％，報１３９﹒９
元；理想汽車（０２０１５）升１﹒１６％，報９６﹒３元；吉利汽車（００１７５）跌
１﹒４８％，報１１﹒９６元。
　　小鵬汽車公布，控股股東Ｓｉｍｐｌｉｃｉｔｙ　Ｈｏｌｄｉｎｇ　Ｌｉｍｉｔｅｄ通知，
在上周五（２３日）已於公開市場購買共２２０萬股美國存託股，每股均價１３﹒５８美元，涉
約２９８７﹒６萬美元。
　　該集團指，Ｓｉｍｐｌｉｃｉｔｙ　Ｈｏｌｄｉｎｇ由聯合創始人、執行董事、董事長、首
席執行官兼控股股東何小鵬全資擁有。緊接收購事項後，Ｓｉｍｐｌｉｃｉｔｙ　
Ｈｏｌｄｉｎｇ持有約３﹒２７７億股Ｂ類普通股及２２０萬股美國存託股，而何小鵬連同透過
Ｒｅｓｐｅｃｔ　Ｈｏｌｄｉｎｇ所持２１００萬股Ｂ類普通股，合共持有約２０﹒５％股權，
董事會認為收購事項顯示何小鵬對其前景及增長潛力充滿信心，以及對其長期承諾。
　　現時，恒生指數報１７７８１，跌１５１點或跌０﹒８４％，主板成交１７﹒９８億元。國
企指數報６０７４，跌３９點或跌０﹒６５％。恒生科技指數報３５５６，跌３２點或跌
０﹒９１％。
　　即月期指新報１７７４８，跌１５１點，低水３４點。即月國指期貨報６０７０，跌４４點
，低水４點。即月科指期貨新報３５５４，跌３１點，低水３點。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小鵬汽車（０９８６８）　　　５３﹒４５元　升３﹒７９％
　　蔚來（０９８６６）　　　　　１３９﹒９元　跌０﹒４３％
　　理想汽車（０２０１５）　　　　９６﹒３元　升１﹒１６％
　　吉利汽車（００１７５）　　　１１﹒９６元　跌１﹒４８％
　　東風集團股份（００４８９）　　４﹒６２元　跌０﹒８６％
　　比亞迪（０１２１１）　　　　２０８﹒２元　跌１﹒１４％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　　５﹒９５元　　　　跌１％
　　長汽（０２３３３）　　　　　　９﹒６７元　跌１﹒４３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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