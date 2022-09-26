《異動股》匯控渣打急跌７％，英國推５０年來最大規模減稅方案

《經濟通通訊社２６日專訊》匯控（００００５）現價跌６﹒８９％，報４２﹒５５元，該
股成交約１５８６萬股，涉資６﹒８１億元，盤中高見４３﹒６元，最低見４２﹒４元；渣打
（０２８８８）跌７﹒２４％，報４８﹒７元。
英國首相卓慧思政府推出了１９７２年以來最為激進的減稅方案，下調家庭和企業稅負，以
期提振長期經濟潛力。
英國財政大臣關浩霆（Ｋｗａｓｉ Ｋｗａｒｔｅｎｇ）宣布取消４５％的最高所得稅稅率
（該稅率僅適用於最高收入人群），並將基本稅率從２０％降至１９％。另外，關浩霆設定了
２﹒５％的趨勢增長目標，是２００８年金融危機前以來所未達到的水平。上周五他在倫敦對英
國議會表示，「他們承諾增長優先，並表示新時代要有新辦法。
該方案將在未來五年耗費１６１０億英鎊。消息出台後，英鎊和英國國債遭遇拋售，投資者
和經濟學家均擔憂，英國已經龐大的債務負擔會很快失控。
消息令英鎊兌美元自１９８５年以來首次跌破１﹒１１，今早在亞洲市一度低見
１﹒０３５０，創歷史新低。這一方案所體現的財政失度和構成的通膨威脅令債券投資者恐慌。
現時，恒生指數報１７９７９，升４６點或升０﹒２６％，主板成交３１５﹒０５億元。國
企指數報６１７７，升６２點或升１﹒０３％。恒生科技指數報３６６５，升７６點或升
２﹒１２％。
即月期指新報１７９８９，升９０點，高水９點。即月國指期貨報６１８１，升６７點，高
水４點。即月科指期貨新報３６６９，升８４點，高水３點。
上證綜合指數報３０８３，跌４點或跌０﹒１６％，成交１０９８﹒３８億元人民幣。
深證成份指數報１１０３８，升３１點或升０﹒２９％，成交６２３﹒４２億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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匯控（００００５） ４２﹒５５元 跌６﹒８９％
渣打（０２８８８） ４８﹒７元 跌７﹒２４％
保誠（０２３７８） ７８﹒６５元 跌６﹒３１％
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（ｐｃ）
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