《午市前瞻》恒指料萬八點上下徘徊，賭牌未揭盎宜揀華資賭股

《經濟通通訊社２６日專訊》恒生指數半日收報１７９６４，升３０點或０﹒１７％，主板

成交５３９﹒２３億元。恒生中國企業指數報６１８４，升６９點或１﹒１４％。恒生科技指數

報３６７５，升８５點或２﹒３９％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報２８６﹒８元，升１１﹒８元或４﹒２９％，成交３５﹒８６億

元；美團收報１６８﹒２元，升７﹒９元或４﹒９３％，成交１７﹒５億元；阿里巴巴－ＳＷ收

報７９﹒５５元，升１﹒１５元或１﹒４７％，成交１６﹒７８億元。國指三大成交股份依次為

騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ

。



＊聶振邦：「０＋３」惠受旅遊概念股＊



恒指藍籌股榮辱互見，「０＋３」今日正式實行，入境人士只需作３日醫學監察，旅遊概念

股熱炒，除東瀛遊（０６８８２）及專業旅運（０１２３５）等旅館股份繼續炒上，濠賭股亦有

資金追捧，金沙（０１９２８）升超過一成雄據藍籌榜首。不過，美國首相卓慧思兌現選前承諾

推行減稅，推出１９７２年以來最激進的減稅方案，英鎊兌美元自１９８５年以來首次跌破

１﹒１１，今早在亞洲市場一度低見１﹒０３５０歷史新低，拖累匯控（００００５）、渣打

（０２８８８）及長和系捱沽，匯控及渣打皆大跌７％。



＊大市本周料於萬八關上下穿插＊



華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指目前正徘徊於１８０００點之下，即

使今日能收高過１８０００，但外圍持續弱勢令恒指今周能否企穩１８０００都成問題。目前唯

有寄望中港兩地有否好消息出台刺激股市。目前「０＋３」消息亦只帶動相關板塊造好，預期「

０＋０」才會帶動整體大市造好，料恒指本周維持１７６００至１８２００徘徊。

受「０＋３」帶動，濠賭股大幅反彈，金沙曾彈升超過１７％。聶振邦指通關時間表令濠賭

股變得吸引，亦有望遠帶動澳門經濟。但他提到目前賭牌競投尚未揭盅，７間博企６個牌，萬一

有意外亦會令股價大幅波動，穩陣起見建議選擇華資賭股，推薦銀娛（０００２７）及澳博

（００８８０）。銀娛目標上望５０至５２元，現價高追潛在升幅不足一成，謹慎投資者宜待回

落至４６﹒５至４７元再行吸納；澳博阻力位於３﹒４元附近，現價３元入手潛在升幅亦有超過

一成，但有投資者或憂慮剛剛完成供股後將有平貨湧出街，建議穩陣者可等回落至２﹒８５至

２﹒９再入手。



＊匯控料受累英國經濟勿撈底＊



匯控半日大挫近８％，聶振邦指目前匯控未有反彈趨勢，而未來美國聯儲局維持大幅加息，

而英國國內經濟向淡，滯脹風險上升，令英鎊將持續弱勢，變相匯控未來亦傾向受壓，料回落至

去年９月低位３８元才會有較明顯支持。（ｈｃ）

