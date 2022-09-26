《美元走勢－羅明立》就算英倫銀行大手加息，亦難扭轉英鎊弱勢

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４４﹒０２ １４４﹒２６ １４３﹒１９

歐元╱美元 ０﹒９６５３ ０﹒９７１０ ０﹒９５５０

英鎊╱美元 １﹒０６７１ １﹒０８５６ １﹒０３４９

美元╱瑞郎 ０﹒９８５８ ０﹒９８７４ ０﹒９７８５

美元╱港元 ７﹒８４９８ ７﹒８５００ ７﹒８４８９

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《美元走勢》英國政府上周五（２３日）公布的破紀錄減稅方案和超預期發債規模，一石激

起千層浪，直接帶崩了英債和英鎊，跌幅均創３０多年新高。而英國財相暗示明年可能會有更多

減稅措施，市場信心再度崩潰，英鎊在周一進一步大幅下挫，兌美元一度跌破１﹒０４，創

１９８５年以來新低。與此同時，市場預期英倫銀行需激進加息以配合減稅措施和壓抑通脹，目

前已基本消化下次會議加息１００基點，甚至預期可能需加息１２５基點，創歷史單次加息幅度

記錄。即便如此，英鎊兌美元走向平價的趨勢仍難以逆轉。而作為鄰居的歐洲情況可能更差，最

新歐元區９月製造業ＰＭＩ初值降至４８﹒５，創兩年多新低。與此同時，隨著天氣轉冷，歐元

區將迎來俄羅斯幾乎完全中斷天然氣供應的第一次考驗，驗證此前的能源儲備是否足夠度過寒冬

。若在能源供應已經緊缺的情況下天氣再出岔子，歐元區來年經濟很可能要跌落深淵。

自聯儲局上周落實加息７５基點後，環球多家央行幾乎同時掀起新一輪加息潮，以追趕聯儲

局步伐。而加息幅度「只有」７５基點的瑞士央行，因幅度不及市場預期，致使瑞郎兌歐元盤中

一度創７年最大跌幅。聯儲局主席鮑威爾在ＦＯＭＣ的會後發言也明確將繼續「大幅」加息，甚

至無懼經濟衰退，態度之堅決令市場震驚。各國央行似乎別無選擇，只能在緊縮政策的道路上奮

力追趕，以免在美元這一輪升值的狂潮中被沖走。在美國通脹未有明顯回落的跡象前，難言聯儲

局政策改變的時機，故美元也難以見頂，美元指數有機會繼續創新高。建議可以繼續逢低買入美

元，賣出其他非美貨幣。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 ０﹒９７５０ ０﹒９６００ ０﹒９８００

美元兌日圓 賣出日圓 １４３﹒００ １４５﹒００ １４２﹒５０

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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