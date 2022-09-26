【新冠肺炎】Ｔｒｉｐ﹒ｃｏｍ香港出境航班訂單量按周升近４倍

《經濟通通訊社２６日專訊》Ｔｒｉｐ﹒ｃｏｍ公布，過去兩日（９月２４及２５日），

Ｔｒｉｐ﹒ｃｏｍ（香港）出境航班訂單量比上周同期增長近４００％。至於入境趨勢，入境航

班訂單量比上周同期增長１５５％。

航班方面，前五的出境目地名為：曼谷、首爾、東京、新加坡、大阪，而其訂單量比上周同

期分別增長６２８％（曼谷）、７００％（首爾）、１３８５％（東京）、１９７％（新加坡）

、７３００％（大阪）。前五的入境目的地為：曼谷、倫敦、新加坡、台北、曼徹斯特，而訂單

量比上周同期分別增長２００％（曼谷）、１３２％（倫敦）、１３９％（新加坡）、１８０％

（台北）、６９％（曼徹斯特）。

亞洲範圍內的短途旅行趨勢更加明顯，大部分的出境航班訂單將在國慶和聖誕假期進行。香

港用戶預訂海外酒店的平均天數現在是３－４天。

Ｔｒｉｐ﹒ｃｏｍ香港及台灣地區電子商務主管葉卓銘表示，海外遊客或需要更多時間來消

化「０＋３」，雖然入境遊的數據未如出境遊在周末期間有如此大的增幅，但仍然相信入境遊會

在今年第四季度錄得大幅增長。現時大部分入境航班訂單將在 １０月下旬進行，而全球用戶預

訂香港酒店的平均天數目前在５天左右。

另外，Ｔｒｉｐ﹒ｃｏｍ（香港）的ＡＰＰ應用程序下載量現時較３月中旬（香港疫情最嚴

重的時期）激增３倍，較「０＋３」政策公布後的下載量峰值進一步增長４０％。（ｂｉ）











