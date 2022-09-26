【虛擬銀行】ｌｉｖｉ　ｂａｎｋ上調港元活期存款年利率

《經濟通通訊社２６日專訊》虛擬銀行ｌｉｖｉ ｂａｎｋ公布上調活期存款年利率。由９

月２４日起，ｌｉｖｉＳａｖｅ賬戶５０萬港元以上結餘的儲蓄存款年利率，由０﹒０１％上調

至０﹒１２５％。５０萬港元或以下的活期存款，年利率則維持不變。（ｂｉ）

