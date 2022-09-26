【新冠肺炎】飲食業促放寬食肆營業限制，憂「０＋３」令生意受壓

《經濟通通訊社２６日專訊》５個飲食業商會聯署去信行政長官李家超及醫務衞生局長盧寵

茂，要求放寬社交距離措施，包括食肆每枱人數上限由現時最多８人增至１２人；取消宴會人數

１２０人上限及營業時間限制等。有份聯署的香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，業界擔心實施

入境檢疫「０＋３」後，將有不少市民外遊，令本地餐飲業生意進一步受壓，特別是聖誕及新年

旺季，生意會直接受影響，亦可能分薄業界取得的第二期電子消費券份額。



＊促盡快放寬至「０＋０」＊



黃家和在電台節目上表示，近期經濟仍然疲弱，晚市堂食生意欠佳，今年中秋節生意亦大不

如前，整體營業額由疫情前的４億元，跌至約２﹒８億元，如果年底前飲食業生意仍錄得１０－

１５％跌幅，將構成很大挑戰，促請港府盡快進一步放寬至「０＋０」，以便吸引更多觀光及商

務旅客訪港。



＊擔心市民轉用電子消費券買機票外遊＊



他指，以往港人在周末及節日外遊，也有來港遊客生意「對沖」，而遊客生意約佔飲食界約

８％，涉及一年１００億元營業額，但過往兩年已失去遊客客源，令部分倚賴遊客生意的食肆大

受打擊。

他表示，原本對第二期電子消費券有期望，但可能不少市民以消費券購買機票外遊，對業界

亦是挑戰的防疫限制，促請政府盡快推出「０＋０」安排，及放寬食肆防疫限制。（ｃｌ）

