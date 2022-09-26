《本港經濟》出口貨值連跌４個月，８月大跌１４﹒３％遠遜預期

《經濟通通訊社２６日專訊》本港出口貨值連跌４個月。政府統計處宣布，今年８月商品整

體出口貨值為３７１９億元，按年下跌１４﹒３％，較７月跌８﹒９％及預測跌９﹒７％遜色，

並錄得２０２０年１月以來最大跌幅。８月商品進口貨值為３８５１億元，按年跌１６﹒３％，

低於預估跌１０﹒２％，而７月數字則跌９﹒９％。８月份錄得有形貿易逆差１３３億元，相等

於商品進口貨值的３﹒４％。



＊首八月出口貨值跌２﹒９％＊



今年首八個月的商品整體出口貨值較２０２１年同期下跌２﹒９％。同時，商品進口貨值下

跌２﹒１％。今年首八個月錄得有形貿易逆差２４８７億元，相等於商品進口貨值的７﹒５％。



＊政府料出口仍將面對龐大壓力＊



政府發言人表示，在外圍環境惡化，以及跨境陸路運輸繼續受到干擾的影響下，今年８月商

品出口貨值按年跌幅擴大。輸往內地、美國及歐盟的出口繼續下跌，輸往其他主要亞洲市場的出

口則表現參差。展望未來，由於外圍環境轉差，香港的出口表現將面對龐大壓力。主要先進經濟

體通脹高企，以及有關央行因而大幅加息，將繼續壓抑環球需求。地緣政治局勢緊張和供應鏈干

擾也增添不確定性。政府會密切留意情況。



＊８月輸往內地貨值跌近兩成＊



今年８月份與去年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌１４％。此地區內，輸往部分主

要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本（跌２４﹒７％）、中國內地（內地）（跌

１９﹒４％）、泰國（跌１０﹒０％）和新加坡（跌２﹒９％）。除亞洲的目的地外，輸往其他

地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國（跌５４﹒１％）、德國（跌

１６﹒０％）和美國（跌７﹒７％）。

今年首八個月，輸往部分主要目的地的整體出口貨值按年錄得跌幅，尤其是內地（跌

８﹒３％）和日本（跌６﹒２％）。同時，輸往印度（升５０﹒５％）、阿拉伯聯合酋長國（升

３０﹒６％）、新加坡（升２４﹒０％）和越南（升２２﹒１％）的整體出口貨值則錄得升幅。

（ｃｌ）



