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26/09/2022 16:31

《本港經濟》出口貨值連跌４個月，８月大跌１４﹒３％遠遜預期

　　《經濟通通訊社２６日專訊》本港出口貨值連跌４個月。政府統計處宣布，今年８月商品整
體出口貨值為３７１９億元，按年下跌１４﹒３％，較７月跌８﹒９％及預測跌９﹒７％遜色，
並錄得２０２０年１月以來最大跌幅。８月商品進口貨值為３８５１億元，按年跌１６﹒３％，
低於預估跌１０﹒２％，而７月數字則跌９﹒９％。８月份錄得有形貿易逆差１３３億元，相等
於商品進口貨值的３﹒４％。　
　
＊首八月出口貨值跌２﹒９％＊　
　
　　今年首八個月的商品整體出口貨值較２０２１年同期下跌２﹒９％。同時，商品進口貨值下
跌２﹒１％。今年首八個月錄得有形貿易逆差２４８７億元，相等於商品進口貨值的７﹒５％。
　
＊政府料出口仍將面對龐大壓力＊
　
　　政府發言人表示，在外圍環境惡化，以及跨境陸路運輸繼續受到干擾的影響下，今年８月商
品出口貨值按年跌幅擴大。輸往內地、美國及歐盟的出口繼續下跌，輸往其他主要亞洲市場的出
口則表現參差。展望未來，由於外圍環境轉差，香港的出口表現將面對龐大壓力。主要先進經濟
體通脹高企，以及有關央行因而大幅加息，將繼續壓抑環球需求。地緣政治局勢緊張和供應鏈干
擾也增添不確定性。政府會密切留意情況。
　
＊８月輸往內地貨值跌近兩成＊
　
　　今年８月份與去年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌１４％。此地區內，輸往部分主
要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本（跌２４﹒７％）、中國內地（內地）（跌
１９﹒４％）、泰國（跌１０﹒０％）和新加坡（跌２﹒９％）。除亞洲的目的地外，輸往其他
地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國（跌５４﹒１％）、德國（跌
１６﹒０％）和美國（跌７﹒７％）。
　　今年首八個月，輸往部分主要目的地的整體出口貨值按年錄得跌幅，尤其是內地（跌
８﹒３％）和日本（跌６﹒２％）。同時，輸往印度（升５０﹒５％）、阿拉伯聯合酋長國（升
３０﹒６％）、新加坡（升２４﹒０％）和越南（升２２﹒１％）的整體出口貨值則錄得升幅。
（ｃｌ）
　

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