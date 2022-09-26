【夜期時段】即月期指最新報１７８４５點，跌３２點，低水１０點

《經濟通通訊社２６日專訊》即月期指在夜期時段開市報１７８６２點，跌１５點，高水７
點，最新報１７８４５點，跌３２點，低水１０點，合約成交２９５張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６１４４點，跌１點，高水６點，最新報６１３６點，跌９
點，低水２點，合約成交３２１張。
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