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26/09/2022 15:49

【新冠肺炎】傳安心出行增「親子針卡」，創科局明公布詳情

　　《經濟通通訊社２６日專訊》政府早前公布調低疫苗通行證適用年齡，由現時１２歲或以上
降至５歲，本月３０日起生效，惟幼童一般沒個人手提電話，外出時攜帶打針紙亦容易遺失或損
壞。
　　消息指，創新及科技局已完成研究「安心出行」加入「親子針卡」，容許家長將已接種疫苗
兒童的針卡加入自己手機中，方便進入指定處所時一併出示，料最快明天（２７日）公布詳情。
（ｂｉ）
　
　

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