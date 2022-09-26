【新冠肺炎】傳安心出行增「親子針卡」，創科局明公布詳情

《經濟通通訊社２６日專訊》政府早前公布調低疫苗通行證適用年齡，由現時１２歲或以上

降至５歲，本月３０日起生效，惟幼童一般沒個人手提電話，外出時攜帶打針紙亦容易遺失或損

壞。

消息指，創新及科技局已完成研究「安心出行」加入「親子針卡」，容許家長將已接種疫苗

兒童的針卡加入自己手機中，方便進入指定處所時一併出示，料最快明天（２７日）公布詳情。

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