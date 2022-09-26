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26/09/2022 15:55

【施政前瞻】總商會促盡快實施入境「０＋０」及全面撤銷防疫措施

　　《經濟通通訊社２６日專訊》香港總商會主席阮蘇少湄表示，對港府上周放寬入境檢疫安排
至「０＋３」表示非常歡迎，認為是邁向全面復常的一大步，期望政府盡快放寬入境限制至「０
＋０」，及撤銷所有本地的防疫措施。她又認為，本港放寬至「０＋３」後必然會有更多港人外
遊，從而壓抑本地消費，但入境限制鬆綁將提升未來就業及營商信心，長期刺激本地經濟活動，
相信相關影響只屬短期。
　　阮蘇少湄指，當局在推動疫苗接種的同時，亦需要設法令香港回復正常運作，強調香港各方
面的競爭力正不斷被削弱。近年國際形勢出現巨變，主要的經濟體面臨衰退危機，香港在好大程
度上處於孤立狀態。而過去三年，外界對香港的實際情況存在不少誤解，因此需要鼓勵商務客和
旅客來港，親身體驗香港的活力。
　
＊倡盡快恢復全面無條件通關，推措施挽留人才＊
　
　　總商會就下月公布的《施政報告》向政府提交建議書，建議包括盡快恢復全面無條件通關，
積極舉辦大型體育和藝術城市，以及國際商業會議和展覽；又認為香港需採取全面的人力資本策
略，推出優惠政策以挽留輸入和本地人才；同時希望政府協助港企在大灣區與內地企業公平競爭

　　總商會指出，政府應擴大中港兩地各項金融市場聯通項目，容許更多產品及參與者加入；並
深化香港作為領先的離岸人民幣中心及財富管理中心角色等。此外，總商會建議當局扶持本地科
技初創企業，擴大「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃的適用範疇至非金融行業，以北部
都會區作為智慧城市轉型的試點。
　　土地及房屋方面，總商會提倡重設房屋用地供應督導委員會，以確保房屋項目準時竣工。其
他建議措施包括允許地積比率轉移、擴大標準補地價的適用範圍、釐清處理期限，以及善用公私
營合作模式。（ａｃ）

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