《再戰明天》芝加哥及聖路易斯聯儲總裁講話，美國公布耐用品訂單

《經濟通通訊社２６日專訊》芝加哥及聖路易斯聯儲總裁講話，及美國公布耐用品訂單，料

為周二（２７日）市場焦點。



＊日本央行發表會議記錄，歐洲央行副總裁發表講話＊



各國重要經濟活動方面，周二本港時間７：５０ａｍ，日本央行發表７月２０至２１日會議

記錄。晚上６：１５ｐｍ，美國芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯在有關美國經濟的論壇上就當前

經濟形勢和貨幣政策發表講話。７：００ｐｍ，英倫銀行首席經濟學家皮爾參與經濟政策研究中

心（ＣＥＰＲ）巴克萊２０２２年貨幣政策論壇，主題為「未來的經濟與貨幣政策挑戰」。

７：３０ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德參加關於「央行應如何應對與金融服務數字化相關的金融穩

定挑戰」的高級別小組討論。９：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯在一個國際貨幣政策論壇

上發表講話。９：５５ｐｍ，美國聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德就美國經濟與貨幣政策發表

講話。

數據方面，周二本港時間２：００ｐｍ，日本公布８月工具機訂單。本港時間４：００ｐｍ

，歐元區公布８月貨幣供應Ｍ３，年率升幅料由５﹒５％收窄至５﹒４％。本港時間

８：３０ｐｍ，美國公布８月耐用品訂單，跌幅料由０﹒１％擴大至０﹒３％。本港時間

１０：００ｐｍ，美國公布８月新屋銷售，料由５１萬降至５０萬，月率跌幅料由１２﹒６％收

窄至２﹒２％。

在本港，明日公布業績的公司有：亞太資源（０１１０４）、卓能（００１３１）、傳遞娛

樂（０１３２６）、ＨＫＥ（０１７２６）、ＴＢＫＳ（０１９６０）、大健康國際

（０２２１１）、百本醫護（０２２９３）、玖紙（０２６８９）、易緯集團（舊）

（０２９５３）、易緯集團（新）（０３８９３）、英皇文化產業（００４９１）、百利大

（００４９５）、錦藝集團控股（００５６５）、智昇集團控股（０８３７０）、光榮控股

（０９９９８）等。（ｗａ）

