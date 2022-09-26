金管局公布「金融科技從業員培訓資助先導計劃」實施細則

《經濟通通訊社２６日專訊》香港金融管理局今日公布「金融科技從業員培訓資助先導計劃

」的實施細則。財政司司長在２０２２至２３年度《財政預算案》中公布將於今年實行計劃，為

成功取得金融科技專業資歷的從業員提供最高八成學費資助，名額約１５００個，以推動金融科

技人才專業化，並壯大香港金融科技人才庫。



＊每個資歷培訓費資助上限２﹒５萬元＊



隨著「銀行專業資歷架構－金融科技」成為首批獲政府資歷架構認可的金融科技專業資歷，

財經事務及庫務局委託金管局率先在銀行界推行此計劃，並由香港銀行學會協助執行。金管局經

諮詢財庫局和業界後，已敲定相關實施細則，並於今日正式啟動計劃。

計劃涵蓋「銀行專業資歷架構─金融科技」下的六個專業資歷，合資格從業人員為獲金管局

發牌的認可機構僱用的香港居民，透過完成所需的培訓課程和考試，而獲取「銀行專業資歷架構

─金融科技」下的任何一個合資格的專業資歷。每個合資格的專業資歷可獲得八成培訓費用資助

，上限為２﹒５萬元。認可機構須資助其員工完成所需的培訓課程和考試，並在員工取得合資格

的專業資歷後３個月內向香港銀行學會提交資助申請。



＊有助迎接金融服務數碼化的機遇＊



金管局總裁余偉文表示，「銀行專業資歷架構」在提升香港銀行從業員的專業能力方面擔當

一個關鍵的角色，將有助銀行界培育更多具質素保證的金融科技人才，迎接金融服務數碼化帶來

的龐大機遇。（ｂｎ）

