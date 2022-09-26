【新冠肺炎】孔繁毅：放寬入境檢疫安排風險少，不會造成疫情反彈

《經濟通通訊社２６日專訊》港府取消境旅客的強制酒店檢疫限制，容許他們在抵港後接受

為期三天的家居醫學監測。政府專家顧問、港大醫學院內科學系傳染病科主任孔繁毅在電台節目

表示，新安排有足夠科學理據支持，相信整體風險非常少，原因是現時輸入確診個案佔整體比率

都是很少。入境人士抵港後亦要做一些指定程序，包括定期核酸檢測、快測及遵守「黃碼」規定

，確診人士基本上接觸到社區的機會相對少，亦看不到有其他變種病毒的傳播，取代ＢＡ﹒５。



＊若２至３周後疫情無反彈，可推出「０＋０」＊



孔繁毅表示，外來人士很多已接種疫苗或曾感染新冠病毒，很多已有混合免疫，放寬措施後

相信不會造成反彈。至於何時放寬至「０＋０」，他認為，如２至３星期後疫情都無反彈，便可

以推出「０＋０」。雖然可能會多了旅客的輸入個案，但絕大部分是輕症或無病徵，加上本地疫

情已緩減，抵港人士要做核酸檢測及快測，對疫情防控影響不大，對公營醫療系統的壓力亦非常

少。



＊有空間放寬社距措施，明年春夏季或可除口罩＊



孔繁毅又指，確診個案回落至３０００多宗，數天後有機會回落至１０００至２０００宗，

整體重症入院亦相對少，絕對有空間放寬社交距離措施，包括食肆人數上限；圍封強檢或污水檢

測措施亦不用再進行。他又相信，可以很快回復八至九成的的公營非緊急服務，而緊密接觸者，

尤其是醫護人員，可以不需要家居隔離，但需要每日做核酸檢測，戴Ｎ９５或同級的口罩，便可

上班。

孔繁毅認為仍要繼續配戴口罩，直至過了今年冬季或世衞公布新冠病毒大流行完結，變成風

土病。他認為要到明年春夏季，才有條件除下口罩。（ｈｙ）

