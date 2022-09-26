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26/09/2022 11:50

【國安立法】６１２基金案開審，陳日君何秀蘭等６人不認罪

　　《經濟通通訊社２６日專訊》已停運的「６１２人道支援基金」５名信託人前主教陳日君、
前立法會議員吳靄儀、何秀蘭、藝人何韻詩及嶺南大學前副教授許寶強，涉請求外國對香港特區
實施制裁，干犯串謀勾結外國勢力罪被捕，５人連同基金秘書施城威，各被票控一項沒有在指明
時限內申請註冊或豁免註冊社團。６人否認傳票控罪，案件今日將在西九龍裁判法院開審，預計
審期５天。
　　開庭後，多名辯方律師提出多項法律爭議。代表陳日君的資深大律師彭耀鴻表示，各被告對
於控方案情的部分承認事實，並不代表辯方同意有關案情與本案有關，他又要求控方提出案中所
講的「社團」是在何年何月何日成立。代表第二被告吳靄儀的資深大律師何沛謙質疑，控方在開
案陳詞中用大篇幅渲染　６１２基金的政治立場，對本案並無幫助，亦不適合。
　　另一名辯方資深大律師李志喜提出，控方有部分證供依賴由高等法院法官李運騰簽發的「交
出令」所得到，而該內容涉及《港區國安法》，辯法擔心接納相關證供會對案中的被告造成不公

　　傳票控罪指被告陳日君、吳靄儀、許寶強、何秀蘭、何韻詩、施城威，於２０１９年７月
１６日至２０２１年１０月３１日期間，在香港作為「６１２人道支援基金」本地社團的幹事，
沒有在指明限時內，遵從香港法例１５１章社團條例５（１）的規定。（ｈｙ）（ｚｚ）

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