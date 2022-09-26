【施政前瞻】消息：方艙醫院或改過渡性房屋，料啟德較大機會入圍

《經濟通通訊社２６日專訊》今年初本港疫情嚴峻，政府興建方艙醫院作為檢疫隔離設施，
隨著疫情漸趨緩和，坊間有意見要求將方艙醫院改作過渡性房屋發展。消息指，府將會重新檢視
所有可用作隔離或治療的社區隔離設施，探討哪些項目有潛質作過渡性房屋，包括單位是否設有
獨立廁所等。按此考慮下，估計啟德方艙醫院將較大機會「入圍」，有望成為海景過渡屋。
現時本港設有多間方艙醫院，分別位於竹篙灣、啟德、新田、港珠澳大橋香港口岸人工島、
粉嶺等。今年５月，因應疫情緩和，政府將６間方艙醫院改為備用狀態，並集中使用竹篙灣。其
中青衣、新田、牛潭尾等的社區隔離設施（外界又稱方艙醫院），由於興建時間趕急，故住戶需
共用廁所、浴室。
＊啟德方艙部分單位有海景＊
至於較後興建的啟德方艙醫院設有升降機，共提供逾７００個單位，項目樓高４層，設有供
多人家庭的大單位。該項目與大部份方艙醫院不同，每個房間可提供獨立洗手間及浴室，並設有
升降機，部份單位可望海景，是首個有升降機的市區隔離設施，預料較大機會「入圍」改為過渡
性房屋，附近生活設施亦較完善。
＊方艙單位不能煮食憂電力難負荷＊
民建聯立法會議員劉國勳指，過去曾提出可將部份備用狀態的方艙醫院，改為「逆隔離」及
過渡性房屋，故支持政府的做法。惟他特別提及，部份方艙未有獨立廁所，「劏房住戶本身都有
獨立廁所，唔通叫佢哋搬去個無廁所嘅單位？講唔通嘅。」他認為倘改為過渡性房屋，可能涉及
大量改建單位，至少設有獨立廁所才可方便住戶。
另有熟悉工程的人士指出，現時方艙醫院內的單位不能煮食，但相信改作過渡性房屋後，有
關住戶或需要煮飯，擔心方艙內的電力未必可負荷，加上當時建設方艙時，工地或未有接駁煤氣
喉，故相信屆時住戶要用電碰爐等工具煮食，估計或要再「拖電」。
＊過渡性房屋目標兩度「加碼」＊
渡性房屋的供應目標過去不斷提高。前特首林鄭月娥於２０１９年發表的《施政報告》中，
提出擬在三年內提供１萬伙過渡屋單位，其後將目標進一步增加至１﹒５萬伙，及後在２０２１
年《施政報告》再「加碼」增至２萬伙。（ｈｙ）
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