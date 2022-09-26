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26/09/2022 17:15

《神州民企》理想汽車（２０１５）下調第三季交付量至２﹒６萬輛

　　《經濟通通訊社２６日專訊》理想汽車（０２０１５）預計，今年第三季汽車交付２﹒５５
萬輛。自交付以來，該展望更新了該公司之前發布的２﹒７萬至２﹒９萬輛的交付量預期。該更
新主要由供應鏈限制所導致，而公司車輛的潛在需求仍然保持強勁。公司將繼續與其供應鏈合作
夥伴　保持密切合作，以解決供應瓶頸並加速生產。（ｈｙ）

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