《小傳日記》０＋３出籠，旅行心又動，日本馬交邊度貢？

《小傳日記》香港「０＋３」早產出世，今日正式實施，主要就係本地政府想吸引返外地人

來而放寬，不過對於與病毒共存嘅國家來講，「０＋３」得嚟仲有口罩令、疫苗通行等措施，對

佢哋來講反而都係有阻礙，所以成效係點都仲要睇，不過正如大家所知，反而仲吸引市民外遊。

喺「０＋３」公布之後，國泰（００２９３）正面受惠，計劃１０月加開逾２００對前往亞

洲及長途航點嘅客機，往返香港至東京成田及往大阪嘅航班，將會由１０月起分別增至４３對同

５０對。

兩間主打日本遊嘅旅行社今日仲有啲炒味，東瀛遊（０６８８２）升差唔多兩巴仙，報

１﹒０７銀；

縱橫遊（０８０６９）就蟹貨出籠，倒跌多過５巴仙，報０﹒１７７銀。縱橫遊常務董事袁振寧

就話，機票喺「０＋３」之後水漲船高，１０月旅行團團費加價大約一成，已經抵銷取消入住隔

離酒店同檢測節省的費用。

另外，東瀛遊執行董事禤國全都話，自上個禮拜五公布將會實行「０＋３」之後已經有好多

人打嚟查詢，仲出現排隊人龍，報團人數仲有三位數！另外，因為日円超平，目前主要都係日本

團比較韾香，其他地方都仲係無人問津。禤國全仲話，以往來往東京嘅機票大約２０００至

３０００銀，而家最少要４０００至６０００銀，特別日子仲萬萬聲。

去日本機票炒貴咗，近近哋走轉馬交又如何？今日全線濠賭股爆炒，金沙（０１９２８）升

多過一成半，收報２０﹒４銀；銀娛（０００２７）升多過７巴仙，收報４７﹒０５銀；永利澳

門（０１１２８）升多過一成一，報５﹒１２銀。雖然香港對由其他地方抵港嘅旅客劃一實施「

０＋３」，但係馬交恢復同神州嘅旅行團及電子簽證，對同胞去馬交有利，但係香江市民去就仲

係要「７＋３」，就咁睇來講實程都麻煩啲，反而去日本仲筍過過大海，請請！



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