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即市新聞

26/09/2022 16:54

《小傳日記》０＋３出籠，旅行心又動，日本馬交邊度貢？

　　《小傳日記》香港「０＋３」早產出世，今日正式實施，主要就係本地政府想吸引返外地人
來而放寬，不過對於與病毒共存嘅國家來講，「０＋３」得嚟仲有口罩令、疫苗通行等措施，對
佢哋來講反而都係有阻礙，所以成效係點都仲要睇，不過正如大家所知，反而仲吸引市民外遊。
　　喺「０＋３」公布之後，國泰（００２９３）正面受惠，計劃１０月加開逾２００對前往亞
洲及長途航點嘅客機，往返香港至東京成田及往大阪嘅航班，將會由１０月起分別增至４３對同
５０對。
　　兩間主打日本遊嘅旅行社今日仲有啲炒味，東瀛遊（０６８８２）升差唔多兩巴仙，報
１﹒０７銀；
縱橫遊（０８０６９）就蟹貨出籠，倒跌多過５巴仙，報０﹒１７７銀。縱橫遊常務董事袁振寧
就話，機票喺「０＋３」之後水漲船高，１０月旅行團團費加價大約一成，已經抵銷取消入住隔
離酒店同檢測節省的費用。
　　另外，東瀛遊執行董事禤國全都話，自上個禮拜五公布將會實行「０＋３」之後已經有好多
人打嚟查詢，仲出現排隊人龍，報團人數仲有三位數！另外，因為日円超平，目前主要都係日本
團比較韾香，其他地方都仲係無人問津。禤國全仲話，以往來往東京嘅機票大約２０００至
３０００銀，而家最少要４０００至６０００銀，特別日子仲萬萬聲。
　　去日本機票炒貴咗，近近哋走轉馬交又如何？今日全線濠賭股爆炒，金沙（０１９２８）升
多過一成半，收報２０﹒４銀；銀娛（０００２７）升多過７巴仙，收報４７﹒０５銀；永利澳
門（０１１２８）升多過一成一，報５﹒１２銀。雖然香港對由其他地方抵港嘅旅客劃一實施「
０＋３」，但係馬交恢復同神州嘅旅行團及電子簽證，對同胞去馬交有利，但係香江市民去就仲
係要「７＋３」，就咁睇來講實程都麻煩啲，反而去日本仲筍過過大海，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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