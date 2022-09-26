《積金宏圖－吳清發》強積金未來發展前瞻

《積金宏圖》強積金自２０００年推行以來，在過去２０多年間歷經多次大大小小的優化，

例如實施「僱員自選安排」，即俗稱的「強積金半自由行」，以及改善強積金提取安排等。而即

將推出的積金易（ｅＭＰＦ）平台及將於２０２５年實施的取消強積金對沖安排，亦使得強積金

業界憧憬這兩個項目將會大大改革未來強積金市場的發展。



＊電子平台一站式管理強積金＊



積金易平台由積金局籌備，暫定於２０２３年年中推出。屆時，不同強積金受託人的強積金

運作及行政工作，將於２０２５年前分批轉移至該平台上進行，使大部分的行政工作能更電子化

。日後無論僱主及成員將可透過這個電子服務平台，處理所有強積金事宜，行政工作電子化長遠

有望提升企業營運效率及減省經營成本；而成員亦可以隨時隨地透過積金易網上和手機應用程式

，在一個登入戶口內瀏覽及管理所有強積金帳戶。ｅＭＰＦ平台的誕生，無疑是強積金管理邁向

數碼化的里程碑，強積金受託人因此更加要於行政工作以外，提供更貼心的服務給客戶，以提升

客戶體驗及產品競爭力。



＊不再以強積金抵銷長期服務金與遣散費＊



至於另一個重大改革，就是立法會已於今年６月９日三讀通過取消強積金對沖的條例草案，

並預計２０２５年新法例實施時，僱主將不能再以強積金僱主的強制性供款部分來對沖支付僱員

的遣散費或長期服務金。對僱員來說，這當然是一個喜訊。但對僱主來說，取消強積金對沖將會

加重經營成本。

早前政府公布會就轉制日之前已在職的僱員的遣散費╱長期服務金轉制前部分，作出「豁

免」安排以助減輕僱主的負擔，亦最快於２０２５年推行專項儲蓄戶口，協助僱主預先儲蓄，以

支付取消強積金對沖安排後的遣散費╱長期服務金，更準備為僱主提供２５年資助。據了解，積

金局亦已在構建中的積金易平台上設立支援專項儲蓄戶口計劃相關功能，讓勞工處為僱主開設專

項儲蓄戶口，以處理與取消對沖相關工作。

取消強積金對沖相信是強積金制度實施２０餘年來一大重要的改革，亦是大部分僱主及僱員

最關心的。在業界方面，已陸續有強積金供應商安排研討會，以協助僱主及僱員明白及了解未來

強積金在制度及行政上的改變，做好準備平穩過渡至新平台、新制度。據悉，這些研討會的反應

非常正面，僱主們都十分願意接收這些關乎他們日常運作及財務計劃的資訊，期望可以繼續收到

最新消息。

其實，作為退休規劃其中一個最重要的部分，強積金制度雖然實施了２０多年，但相比外國

一些比較成熟的退休金計劃，自然仍有很大的優化空間，例如現時供款戶口選擇仍然是由僱主安

排，亦有意見認為強積金供款的使用欠缺靈活性等等。２０２５年實施的改革只是一個開始，相

信未來強積金制度將會持續有其他變更，我留待下一次再分享。

《宏利副總裁兼香港及澳門退休業務部主管 吳清發》



資料來源：

政府新聞網：為實施取消強積金對沖做好準備 （ｈｔｔｐｓ：╱╱

ｗｗｗ﹒ｎｅｗｓ﹒ｇｏｖ﹒ｈｋ╱ｃｈｉ╱２０２２╱０６╱２０２２０６０９╱

２０２２０６０９＿１５０６３９＿８８７﹒ｈｔｍｌ）

積金局：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｍｐｆａ﹒ｏｒｇ﹒ｈｋ╱ｉｎｆｏ－ｃｅｎｔｒｅ╱

ｐｒｅｓｓ－ｒｅｌｅａｓｅｓ╱２０２２０６０９



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