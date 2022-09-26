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即市新聞

26/09/2022 15:27

《地產人眼－盧展豪》民生食肆逆市「企穩」，佔租賃市場三至四成

　　《地產人眼》民以食為天，無論經濟順逆，大家貴有貴食，平有平食，各區的食肆需求一直
龐大。即使疫情持續多時，每當情況稍為緩和，社交距離再度放寬，食肆的租賃個案亦隨即增加
，表現更跑贏零售業。而最近通脹居高不下，甚至始見通縮端倪，當市民人工又追不上通脹，便
「慳得就慳」，轉為光顧價位大眾化的快餐連鎖店及米線店，使其生意有所提升，繼而帶旺其租
賃成交。
　
　　「疫市」低潮下，與其他行業相比，民生食肆租舖表現仍算積極，當中麥當勞和譚仔雲南米
線亦趁舖租低水去覓舖搬遷，更巧合地以更低的租金，租下對方的舖位。其中麥當勞近月遷出已
租用２４年的灣仔修頓花園地舖，由於該舖鄰近港鐵站，人流如鯽，火速吸引了譚仔雲南米線以
月租３０萬元進駐，呎租約９７元，租期３年，較上手租金少２０萬元，減幅達４成，並重返
１６年前租金水平。
　
　　而原由譚仔雲南米線租用的觀塘中海日升中心的１樓舖位，建築面積約４４８１平方呎，是
眾多寫字樓打工仔的必經之路，原月租為１８萬元，當該舖交吉後，旋即被麥當勞以每月１３萬
元租下，呎租約２９元，租金下調近２８％。
　
　　老實說，早於社會運動及疫情前，本地零售業主導了本地的租賃市場，尤其在核心消費區更
是一舖難求，因此不少旺區食肆被迫租用樓上舖，惟樓上舖位置較隔涉，少了生客，成為經營上
的致命傷，阻礙生意發展。現在香港少了自由行旅客，本地經濟仍靠民生消費支撐，因此不少食
肆亦順應大勢，轉攻民生區地舖，謀求出路。
　
　　筆者粗略估計，繼今年第五波疫情，社交距離再度放寬後，因少了化妝品、個人護理及藥房
等零售業的競爭，近月食肆連咖啡店的成交宗數，佔整體舖位租賃市場約３０％至４０％，與社
會運動前的２５％相比，比例已大大攀升。
《鋑聯控股行政總裁（工商舖）　盧展豪》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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