《地產人眼－盧展豪》民生食肆逆市「企穩」，佔租賃市場三至四成

《地產人眼》民以食為天，無論經濟順逆，大家貴有貴食，平有平食，各區的食肆需求一直

龐大。即使疫情持續多時，每當情況稍為緩和，社交距離再度放寬，食肆的租賃個案亦隨即增加

，表現更跑贏零售業。而最近通脹居高不下，甚至始見通縮端倪，當市民人工又追不上通脹，便

「慳得就慳」，轉為光顧價位大眾化的快餐連鎖店及米線店，使其生意有所提升，繼而帶旺其租

賃成交。



「疫市」低潮下，與其他行業相比，民生食肆租舖表現仍算積極，當中麥當勞和譚仔雲南米

線亦趁舖租低水去覓舖搬遷，更巧合地以更低的租金，租下對方的舖位。其中麥當勞近月遷出已

租用２４年的灣仔修頓花園地舖，由於該舖鄰近港鐵站，人流如鯽，火速吸引了譚仔雲南米線以

月租３０萬元進駐，呎租約９７元，租期３年，較上手租金少２０萬元，減幅達４成，並重返

１６年前租金水平。



而原由譚仔雲南米線租用的觀塘中海日升中心的１樓舖位，建築面積約４４８１平方呎，是

眾多寫字樓打工仔的必經之路，原月租為１８萬元，當該舖交吉後，旋即被麥當勞以每月１３萬

元租下，呎租約２９元，租金下調近２８％。



老實說，早於社會運動及疫情前，本地零售業主導了本地的租賃市場，尤其在核心消費區更

是一舖難求，因此不少旺區食肆被迫租用樓上舖，惟樓上舖位置較隔涉，少了生客，成為經營上

的致命傷，阻礙生意發展。現在香港少了自由行旅客，本地經濟仍靠民生消費支撐，因此不少食

肆亦順應大勢，轉攻民生區地舖，謀求出路。



筆者粗略估計，繼今年第五波疫情，社交距離再度放寬後，因少了化妝品、個人護理及藥房

等零售業的競爭，近月食肆連咖啡店的成交宗數，佔整體舖位租賃市場約３０％至４０％，與社

會運動前的２５％相比，比例已大大攀升。

《鋑聯控股行政總裁（工商舖） 盧展豪》



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