【聚焦人幣】人幣中間價貶３７８點，報７﹒０２９８近２７個月低

《經濟通通訊社２６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０２９８，
較上個交易日跌３７８點子，錄七連貶，創２０２０年７月７日以來近２７個月新低，上個交易
日報６﹒９９２０。
英國上周宣布大規模減稅法案，以打擊通脹，計劃增撥７２０億美元作為資助振興經濟。消
息令英鎊兌美元急挫至１﹒０８４７，單日貶３﹒６％，上周跌逾５％，是２年來最大單周跌幅
。英鎊下跌，推動美元急漲，美匯指數上升１﹒５％，報１１３﹒０２，累計升近３％，是
２０２０年３月以來最大升幅。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１美元╱人民幣 ７﹒０２９８ ＋３７８﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒８４２９ －６８３﹒００
１００日圓╱人民幣 ４﹒９３７７ －１９５﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８９５５ ＋４７﹒１０
１英鎊╱人民幣 ７﹒６５０１ －２７５６﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６２０１ －５１２﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒０７４８ －４３１﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒９４８８ －９６﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒２０５３ －３４﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒２１４３ －１０１﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６４８１ －１３﹒１０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒０６２２ －５０５１﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５３６４ ＋３７５﹒００
１人民幣╱韓元 ２００﹒１６００ ＋７５﹒００
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看