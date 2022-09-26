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26/09/2022 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價貶３７８點，報７﹒０２９８近２７個月低

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０２９８，
較上個交易日跌３７８點子，錄七連貶，創２０２０年７月７日以來近２７個月新低，上個交易
日報６﹒９９２０。
　　英國上周宣布大規模減稅法案，以打擊通脹，計劃增撥７２０億美元作為資助振興經濟。消
息令英鎊兌美元急挫至１﹒０８４７，單日貶３﹒６％，上周跌逾５％，是２年來最大單周跌幅
。英鎊下跌，推動美元急漲，美匯指數上升１﹒５％，報１１３﹒０２，累計升近３％，是
２０２０年３月以來最大升幅。
　　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　７﹒０２９８　　＋３７８﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒８４２９　　－６８３﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒９３７７　　－１９５﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８９５５　　　＋４７﹒１０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　７﹒６５０１　－２７５６﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６２０１　　－５１２﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒０７４８　　－４３１﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９４８８　　　－９６﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒２０５３　　　－３４﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２１４３　　－１０１﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４８１　　　－１３﹒１０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒０６２２　－５０５１﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５３６４　　＋３７５﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　２００﹒１６００　　　＋７５﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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