【聚焦人幣】人幣中間價貶３７８點，報７﹒０２９８近２７個月低

《經濟通通訊社２６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０２９８，

較上個交易日跌３７８點子，錄七連貶，創２０２０年７月７日以來近２７個月新低，上個交易

日報６﹒９９２０。

英國上周宣布大規模減稅法案，以打擊通脹，計劃增撥７２０億美元作為資助振興經濟。消

息令英鎊兌美元急挫至１﹒０８４７，單日貶３﹒６％，上周跌逾５％，是２年來最大單周跌幅

。英鎊下跌，推動美元急漲，美匯指數上升１﹒５％，報１１３﹒０２，累計升近３％，是

２０２０年３月以來最大升幅。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ７﹒０２９８ ＋３７８﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒８４２９ －６８３﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒９３７７ －１９５﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８９５５ ＋４７﹒１０

１英鎊╱人民幣 ７﹒６５０１ －２７５６﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６２０１ －５１２﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒０７４８ －４３１﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒９４８８ －９６﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒２０５３ －３４﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２１４３ －１０１﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４８１ －１３﹒１０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒０６２２ －５０５１﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５３６４ ＋３７５﹒００

１人民幣╱韓元 ２００﹒１６００ ＋７５﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

