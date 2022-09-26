《鍾之日記》英鎊急挫匯豐傷，內地團啟濠賭彈

《鍾之日記》９月２６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



市場憂慮聯儲局大幅加息，加上憂慮經濟陷入衰退，上周美股三大指數下跌，道指跟標指累

計跌逾４％，納指跌幅更逾半成。香江魚缸連跌四周累瀉２２３６點或１１﹒１％後，今日再跌

近兩百點後喘穩。

恒指低開１５１點或０﹒８４％，報１７７８１，最多跌１９２點，低見１７７４０，創

２０１１年１１月２５日即近１１年新低，之後拗腰回升，最多倒升１４４點，報１８０７７，

萬八關爭持，半日升３０點。午後中段跌幅擴大，恒指曾跌２０５點報１７７２７，刷新

２０１１年１１月２１日即近１１年新低，尾段跌幅收窄。恒指收市最終跌７８點或０﹒４％，

報１７８５５，連跌四日。大市全日成交增至１０４３﹒５４億元。國指倒升２３點或

０﹒３８％，報６１３７。科指收市倒升５７點或１﹒６％，報３６４７。

國家財政部、稅務總局、工信部發公告，落實早前國務院延續新能源汽車免徵車輛購置稅政

策，明確對購置日期在２０２３年１月１日至２０２３年１２月３１日期間內的新能源汽車，免

徵車輛購置稅，預計新增免稅１０００億元人民幣。電動車走勢個別，小鵬汽車（０９８６８）

升８﹒７％，理想汽車（０２０１５）升４﹒２％，長汽（０２３３３）升３﹒４％，比亞迪

（０１２１１）升１﹒３％，蔚來（０９８６６）跌０﹒５％。



＊人行急出招維穩人幣，Ａ場四連跌＊



美聯儲大幅加息令中國股匯市場遭遇雙殺，即使人民銀行急忙出招維穩亦難見效，滬深股市

半日在白酒、汽車等板塊拉漲下勉強打和，但午後多個工業板塊及券商股集體破防下挫，導致滬

綜指重新擴大跌幅，滬指全日錄得１﹒２％跌幅，是連續第四日下跌，累計四日跌幅超過

２﹒３％，收報３０５１﹒２３點，是５月１０日以來收市新低。深市方面，深成指跌０﹒４％

，創業板指升０﹒８３％。約４８００隻Ａ股中，有超過３８００隻告跌。

人民銀行放水穩定資本市場，稱為維護季末流動性平穩，今日開展１３５０億元人民幣７天

期和１４天期逆回購操作，操作規模創３月底以來單日新高，淨投放１３３０億元人民幣，但仍

無助股市回穩，兩市成交持續於低水平徘徊，全日成交６６７９億元人民幣，和上周五（２３日

）水平相若。

人民幣中間價時隔逾兩年再度跌穿７算，人民幣兌一美元中間價今報７﹒０２９８，較上個

交易日跌３７８點子，錄七連貶，創２０２０年７月７日以來近２７個月新低。人民銀行今早緊

急出招救匯市，決定自周三（２８日）起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從０上調至

２０％，增加人民幣沽空成本，但人民幣即期（ＣＮＹ）暫未見回調。人幣兌美元即期匯率今早

大幅低開２９６點子後繼續反覆下挫，盤中連失多個關口，最低曾見７﹒１６９０，接近收盤時

跌幅收窄，最終收報７﹒１４６４大跌３６０點子，四連跌，續創自２０２０年５月２８日以來

２８個月新低。



＊激進減稅助長通脹，英鎊暴貶匯控見低位＊



英國新首相卓慧思上台後，推出了１９７２年以來最為激進的減稅方案，包括降低對工人薪

酬及企業的徵稅、大幅削減購房印花稅、為遊客提供增值稅退稅等，以龐大的財政支出提振長期

經濟潛力，英國政府估計減稅通過後，到２０２６－２０２７年減稅總額將達到４５０億英鎊。

不過如此激進的財政刺激措施令市場憂慮且不解，英國本身就面臨極其嚴重的通脹問題，財

政刺激經濟和英國央行的加息動作相悖，而且方案會讓英國政府大量舉債，英鎊和英國國債面臨

更多壓力。受新方案影響，英鎊兌美元暴跌，繼上周五（２３日）跌逾３％後，今早曾再挫４％

，美國花旗銀行警告稱，英鎊可能與美元持平。

受走資恐慌影響，兩間英資銀行匯控（００００５）及渣打（０２８８８）今日捱沽，匯控

全日挫７﹒６％報４２﹒２５元，盤中低見４１﹒７元創今年新低，渣打同跌７﹒１％，報

４８﹒７５元。擁英國業務的長和系亦受影響，長實（０１１１３）急挫８﹒６％，長和

（００００１）跌５﹒８％，長江基建集團（０１０３８）跌３％。



＊濠賭股報復式反彈，金沙大升近一成六＊



澳門最快１０月底恢復內地「４省１市」旅行團到訪，並預告將放寬自由行旅遊電子簽注。

澳門行政長官賀一誠上周末會見傳媒稱，與中央開會後，決定一個月內籌備恢復內地赴澳旅行團

，即１０月底或１１月初重啟，首階段將接待廣東省旅行團，其後擴大到浙江、江蘇、福建３省

和上海市。賀一誠同日提及恢復旅遊電子簽注，但未有交代時間表。

澳門博彩股周一即大反彈，金沙（０１９２８）大升１５﹒７％，創逾半年高位；另一藍籌

濠賭股銀娛（０００２７）升７﹒２％，澳博（００８８０）揚升１１﹒６％，永利澳門

（０１１２８）大漲１１﹒１％，新濠（００２００）升５﹒３％，美高梅（０２２８２）升

４﹒７％。

富瑞指出，於疫情前，上述４省１市旅客佔澳門旅客量約５７％，而今年首８個月，訪澳內

地旅客量只及疫情前１８％，而廣東旅客比例大增至７３％。據澳門當局估計，訪澳旅客量可回

升至每日４萬人次，較２０２０年、２１年分別只有１６１１２和２１１１２人次明顯提高，但

依然遠低於２０１９年的１０７９６２人次。

另外，在賭牌續期方面，賭牌公開競投委員會主席、澳門行政法務司司張永春表示，開標後

的磋商工作正按時間安排、按預期有序順利推進，７間競投公司的代表均已在澳，競投委員會本

周將正式開始與每間公司磋商及諮詢，內容將重點圍繞發展非博彩元素，以及鞏固澳門世界旅遊

休閒中心的定位。

富瑞估計，現行６大牌主獲續牌機會呼聲高，但第７家入標財團加入爭逐會帶來不確定性，

包括令市場思考當局會否要求現有財團與第７家入標者合併。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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