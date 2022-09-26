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26/09/2022 08:51

【大國博弈】王毅會見布林肯，稱中美關係遭遇衝擊美方需汲取教訓

　　《經濟通通訊社２６日專訊》９月２３日，國務委員兼外長王毅在中國常駐聯合國代表團駐
地會見美國國務卿布林肯。王毅說，當前中美關係遭遇嚴重衝擊，其中的教訓美方需要汲取。中
美關係正處於關鍵當口，極需雙方本著對世界、對歷史、對兩國人民負責的態度，建立兩個大國
正確相處之道，推動兩國關係止跌回穩。
　　王毅重點針對近期美方在台灣問題上的錯誤行徑全面闡述了中方的嚴正立場。強調台灣問題
是中國內政，以甚麼方式解決美方無權干預。而美方在台灣問題上對中方是有明確政治承諾的。
遠有中美三個聯合公報，近有美本屆政府多次表示不支持「台獨」。但美方的行動卻與此背道而
馳，企圖破壞中國的主權和領土完整，阻撓中國的和平統一大業，搞所謂「以台制華」，甚至公
開聲稱要協防台灣，發出了十分錯誤和危險的信號。
　　布林肯表示，美中關係當前處於困難時期，推動雙邊關係重回穩定軌道符合雙方利益。兩國
以往曾成功管控分歧，美方願同中方坦誠溝通對話，避免誤解誤判，找到前行道路。布林肯重申
美方不尋求打「新冷戰」，一個中國政策沒有改變，不支持「台獨」。
　
＊王毅：試圖阻擋中國統一，將被歷史車輪碾碎＊
　
　　另外，王毅在紐約聯合國大會致辭，表示中國願繼續以最大誠意、盡最大努力實現兩岸和平
統一。為達成這一目的，必須以最堅定決心打擊台獨分裂活動，以最有力舉措排除外部勢力干涉
。只有依法堅決制止分裂，兩岸和平統一才有現實基礎；只有國家實現完全統一，台海才能真正
迎來持久和平。任何試圖阻擋中國統一大業的行徑必將被歷史車輪碾碎。
　　對於俄烏戰事，王毅敦促相關各方避免危機外溢，以維護發展中國家的合法權利。他呼籲透
過公平及務實的和平談判去解決問題。中方支持一切有助和平解決烏克蘭危機的努力，當務之急
是勸和促談。（ｊｔ）

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