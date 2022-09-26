東亞銀行（中國）：網傳爆雷內容為虛假信息，已向公安報案

《經濟通通訊社２６日專訊》網傳東亞銀行「爆雷」，稱該行「除了存款、其他理財產品均
發生爆雷」。東亞銀行（中國）發表聲明稱，相關網絡傳言純為虛假信息，係惡意散布的謠言，
性質惡劣。東亞銀行（中國）對造謠、傳謠行為嚴厲譴責，並已向公安機關報案，將依法追究造
謠傳謠人員的法律責任，東亞銀行（中國）及轄屬各分支機構一切運營均正常有序，經營管理穩
健良好。（ｊｔ）
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