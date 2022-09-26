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26/09/2022 10:47

【新冠肺炎】野村：香港放寬防疫政策並非內地即將放鬆的信號

　　《經濟通通訊社２６日專訊》香港進一步放寬入境限制，野村證券發布報告認為，該決定主
要出於香港本地經濟的考慮，並非內地即將放寬的信號，這也就意味著，在未來幾個月並不能看
到「動態清零」策略的放鬆。
　　野村提出四個原因：首先，香港仍然是一個特別行政區，內地可能不會跟進在香港實施的措
施；第二，鑒於對內地重新開放的希望破滅，香港政府才優先考慮對世界其他地區重新開放；第
三，香港的新冠感染率已經接近６０％，根據一些學術研究，這意味著６０％的本地人口已經被
感染了。
　　最後很重要的一點是，對內地來說，失去香港的全球金融中心地位代價太大，因為一個「封
閉的」內地比以前更需要一個開放的香港。事實上，相對於其他主要的全球金融中心而言，香港
重新開放步驟已是相當緩慢，這使香港作為全球金融中心的地位面臨風險。
　
＊檢疫放寬令出境遊激增，對香港本地經濟負面＊
　
　　中共二十大定於１０月中旬召開後，市場對於二十大後中國防疫政策將放鬆的預期升溫。不
過野村此前認為這種看法過於樂觀，並維持對２０２３年３月之後防疫才會放鬆的看法不變，且
對於如何放鬆的看法更加謹慎，預計２０２３年重新開放的過程可能非常波折。
　　至於香港放鬆防疫帶來的影響，野村預計，將促進入境商務旅行和出境旅遊，有助於對香港
的外國直接投資，減少不確定性，並改善國際金融和其他跨國公司的情緒。報告還指出，在疫情
出現之前，內地遊客佔香港遊客總數的近８０％，因此檢疫措施的放寬不太可能大幅提高入境遊
客總數，只能有限推動本地零售和餐飲業，而且出境遊客有可能激增則對當地的ＧＤＰ（國內生
產總值）帶來負面影響。（ｗｌ）

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