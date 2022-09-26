【聚焦人幣】人幣即期收跌３６０點失７﹒１４，續創２８個月新低

《經濟通通訊社２６日專訊》人民幣中間價時隔逾兩年再度跌穿７算，人幣兌美元即期匯率

（ＣＮＹ）今早大幅低開２９６點子後繼續反覆下挫，盤中連失多個關口，最低曾見

７﹒１６９０，接近收盤時跌幅收窄，最終收報７﹒１４６４大跌３６０點子，四連跌，續創自

２０２０年５月２８日以來２８個月新低。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌２４０點子，報７﹒１５２５，亦創２０２０年５月２９

日以來２８個月新低。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０２９８，較上個交易日跌３７８點子，

錄七連貶，創２０２０年７月７日以來近２７個月新低，上個交易日報６﹒９９２０。



＊瑞穗：政策仍不足以扭轉人民幣貶值趨勢＊



人民銀行再出重拳，發布通知稱為穩定外匯市場預期，加強宏觀審慎管理，決定自２０２２

年９月２８日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從０上調至２０％。瑞穗銀行亞洲首席策

略師張建泰最新點評稱，這顯示人民銀行在有必要時會出手維持市場秩序，但現在美元利率處於

較高水平，對市場影響比以往大，估計政策仍不足以扭轉人民幣貶值趨勢。

花旗銀行最新報告認為，人行宣布調升遠期售匯風險準備金率，顯示了更大的政策決心和逆

周期調整的優先級；接下來的行動可能包括正式宣布引入中間價逆周期因子，以及收緊離岸人民

幣流動性的措施。而在美元走強的環境下，美元╱人民幣匯率將升至７﹒３。（ｊｔ）

